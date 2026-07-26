CHP’den ayrılan 90 milletvekilinin Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti’yi kurmasıyla birlikte TBMM’deki grup sayısı, tarihinde ilk defa yediye yükseldi. Yeni Parti, Meclis’teki taşları da yerinden oynattı. Genel kuruldaki oturma düzeni, komisyonlar ve Başkanlık Divanındaki sandalye dağılımı yeniden şekillenecek.

Özgür Özel’le birlikte 90 milletvekilinin CHP’den ayrılarak kurdukları Yeni Parti, TBMM’deki dengeleri de değiştirdi. Meclis’te komisyonlar, Başkanlık Divanı üyeliği ve genel kuruldaki oturma düzeni yeniden belirlenecek.

CHP’YE ODA ARANIYOR

CHP’nin bugüne kadar kullandığı grup yönetimi odalarını Yeni Parti kullanmaya devam edecek. 44 milletvekili kalan CHP’ye ise yeni oda bulunması gerekiyor. Yeni Parti’nin kullanacağı ana binadaki grup katında CHP’ye yer açılabileceği belirtiliyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili sıfatı taşımadığı için öncelikle CHP içinde bir grup başkanı seçilecek. CHP’de ayrıca iki de grup başkan vekili belirlenecek. Bu sebeple CHP’ye en az üç odanın verilmesi gerekiyor.

Yedi gruplu Meclis! Yeni Parti ile TBMM'deki bütün düzen sil baştan

OTURMA DÜZENİ DEĞİŞECEK

TBMM tarihinde ilk defa yedi siyasi parti ‘grup’ olarak temsil ediliyor. Bu sebeple genel kurulda oturma düzenini de yedi partiye göre yeniden belirlenecek. Oturma düzeni, salonunun sol tarafından başlayarak en çok sandalyeye sahip partiden başlayarak sağa doğru sıralanıyor. Bugüne kadar AK Parti sıralarının hemen yanında bulunan CHP sıralarını ikinci parti sıfatı ile artık Yeni Parti kullanacak. CHP’nin yanında DEM Parti, onun yanında ise MHP bulunuyor. Yeni oluşan düzende MHP’nin yanında CHP’ye yer açılması gerekiyor. En sağdaki sıralarda ise bugüne kadar İyi Parti ve Yeni Yol Grubu oturuyordu. Meclis yönetimi önümüzdeki hafta bu düzeni yeniden belirleyecek.

Yedi gruplu Meclis! Yeni Parti ile TBMM'deki bütün düzen sil baştan

KOMİSYON VE DİVAN ÜYELİKLERİ

Ayrıca Yeni Parti’nin ve CHP’nin komisyonlardaki ve Başkanlık Divanındaki temsil oranları da değişecek. Yeni Parti ve CHP sandalye sayılarına göre komisyonlar ve başkanlık divanında kaç üye ile temsil edilecekleri önümüzdeki hafta toplanacak Başkanlık Divanında belirlenecek. Yeni Parti’ye sandalye sayısına göre bir Meclis Başkan Vekilliği düşüyor, CHP’nin böyle bir hakkı bulunmuyor, ancak Başkanlık Divanında bir kâtip üyelikle temsil edilecekleri belirtiliyor.

MAKAM ARACI TAHSİS EDİLECEK

Siyasi parti grupların yöneticilerine makam aracı da tahsis ediliyor. Bu kapsamda, CHP’de seçilecek yeni grup başkanı ve iki grup başkanvekili ile kâtip üyelik verilmesi durumunda, Meclis yönetimi CHP’ye dört ayrı makam aracı tahsis edecek.

KANUN ÇIKARMAK ZORLAŞACAK

Meclis’te siyasi parti grup sayısı arttığı için genel kuruldaki yasama çalışmaları eskiye oranla süre olarak daha da uzayacak. Salı günü 15.00’te çarşamba ve perşembe günleri ise 14.00’te başlayan genel kurul çalışmalarında gündeme geçilmesi, grup önerileri, gündem dışı konuşmalar, grup başkan vekillerine ve milletvekillerine verilen konuşmalar sebebiyle zaten akşam saatlerini buluyordu. Yedinci grubun kurulması ile birlikte kanun tekliflerinin görüşmeleri önceye oranla daha geç başlayacak.

Yedi gruplu Meclis! Yeni Parti ile TBMM'deki bütün düzen sil baştan

GRUP TOPLANTILARI

Öte yandan, Yeni Parti’nin grup toplantısı yapacağı gün ve saatin de belirlenmesi gerekiyor. Mevcut düzende, salı günü CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantısını yapıyor. Çarşamba günü ise AK Parti ve İyi Parti grubu toplanıyor. Meclis TV’den canlı yayınladığı için grup toplantıları farklı saatlerde yapılıyor ve bu toplantılar genel kurul çalışmalarının başlayacağı saate kadar tamamlanıyor. Yeni Parti’nin hangi gün ve saatte grup toplantısı yapacağı da yine önümüzdeki hafta belli olacak. Meclis’te üç ayrı grup toplantısı salonu bulunuyor. AK Parti Meclis’in en büyük grup salonu olan eski senato salonunu kullanırken, CHP bugüne kadar diğer büyük salonu kullanıyordu. MHP; DEM Parti, İyi Parti ve Yeni Yol grubunun ise küçük grup salonunda toplantıları yapıyor. Yeni Parti, TBMM’de ikinci büyük parti konumuna geçtiği için bugüne kadar CHP’nin kullandığı salonu kullanacak. CHP’ye ise diğer küçük grup salonunun verilebileceği ifade ediliyor.

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