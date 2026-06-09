İstifa dilekçesinde “kişisel sebepler” ifadesi bulunan işçiye Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yüksek mahkeme, ücretlerin eksik veya geç ödendiğini sonradan ileri sürerek kıdem tazminatı talep eden işçiye kapıyı kapattı. Ayrılığın 'haklı fesih' sayılmayacağını belirten Yargıtay, kıdem tazminatı verilmesine ilişkin kararı bozdu.

Bir inşaat firmasının yurtdışı şantiyesinde çalışan K.L. isimli işçi, ‘kişisel sebepleri’ gerekçe göstererek istifa etti. Yurda dönen işçi, ilk iş olarak İş Mahkemesi’nin kapısını çaldı.

TAZMİNAT VE ALACAKLARINI İSTEDİ

Hizmet süresi boyunca ücretlerin süresinde ve tam ödenmediğini, ücret alacakları bulunduğunu, tazminat ve alacaklara hak kazandığını ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ile genel tatil ücreti ve ücret alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Üç yıl çalıştı, tazminat alamadı! İstifa dilekçesine yazdığı iki kelime her şeyi değiştirdi

İŞVEREN DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Davalı şirket avukatı da iş ilişkisinin davacının istifası ile sona erdiğini, dolayısıyla tazminat hakkının doğmadığını, yıllık 270 saate kadar fazla çalışmanın ücrete dâhil olduğunun sözleşme ile belirlendiğini, davacının çalışmasının günlük 8 saati aşmadığını, çalıştığı ülkedeki hafta tatili günlerinde çalıştırılmadığını savunarak davanın reddini istedi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Ne altın ne döviz ne de borsa! Mayısta en çok parası olan kazandı

MAHKEME TAZMİNATI REDDETTİ, İSTİNAF KABUL ETTİ

Davacının el yazılı dilekçesinde "kişisel sebepler" nedeniyle çıkış ve istifanın kabulünü istediğine dikkat çeken İş Mahkemesi, kıdem ve ihbar tazminatını reddetti. Davacı avukatı kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, davacının istifa dilekçesinde "kişisel sebepler" ibaresi bulunmasına rağmen, bu ayrılışın ücretlerin ödenmemesi nedeniyle haklı fesih sayılıp kıdem tazminatı verilmesine hükmetti.

Üç yıl çalıştı, tazminat alamadı! İstifa dilekçesine yazdığı iki kelime her şeyi değiştirdi

SON SÖZÜ YARGITAY SÖYLEDİ

Kararın işveren tarafından temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Davacının işten kişisel sebepler ileri sürerek ayrıldığı, istifa dilekçesinde işçilik alacaklarının ödenmediğinden bahsetmediği, işveren yetkililerince iradesinin fesada uğratıldığını da ispat edemediği anlaşıldığı hatırlatıldı. Yargıtay kararında, ‘İstifa dilekçesindeki kişisel sebep ifadesi, işverenden veya işyerinden kaynaklanan bir sebep olmayıp davacının kendisine ait özel bir durumu ifade eder. Bu durumda haklı fesih sebebi olarak kabul edilemeyecek kişisel sebepleri gerekçe göstererek işten ayrılan davacının, kıdem tazminatı alacağına yönelik talebinin reddi gerekir. Mahkemece dosya kapsamına uygun olmayan yazılı gerekçeyle talebin kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliğiyle karar verildi’ denildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası