Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziranda aylık bazda yatırımcısına en yüksek reel getiriyi mevduat faizi sağladı. Yıllık değerlendirmede ise külçe altın, enflasyondan arındırılmış getiride yüzde 22,68 ile yatırım araçları arasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıkladı. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %0,35, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,38 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, BIST 100 endeksi %0,31 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %1,23, Amerikan Doları %1,24, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,60 ve külçe altın %3,78 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi %1,34 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %0,22, Amerikan Doları %0,23, DİBS %0,59 ve külçe altın %2,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

3 AYLIK VE 6 AYLIK DEĞERLENDİRME

Mevduat faizi (brüt), üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,61, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,01 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,86, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,53 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %15,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,67 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,68 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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YILLIK BAZDA EN FAZLA KAZANDIRAN ALTIN

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %26,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise %22,68 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %19,11, DİBS %7,00 ve mevduat faizi (brüt) %2,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %5,91 ve Amerikan Doları %9,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi %15,81, DİBS %4,03 ve mevduat faizi (brüt) %0,05 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %8,52 ve Amerikan Doları %11,70 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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