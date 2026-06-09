Altın fiyatlarında son dakika! 9 Haziran 2026 gram altın fiyatı 6.432 TL ve ons fiyatı 4.337 dolardan güne başlıyor. Orta Doğu’da “ateşkese dönüş” altını desteklerken, piyasalar yarın ABD’den gelecek enflasyon verilerini bekliyor. Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, onsun 200 günlük ortalama altında seyrettiği için yeni alımlarda acele edilmemesi gerektiğini belirterek, kademeli işlem uyarısında bulundu ve seviyeleri verdi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda özellikle kıymetli metallerde Orta Doğu’daki gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Hafta başında İsrail ve İran arasında 1 gün süren ve daha sonra sakinleşen gerilim sırasında, ons altın fiyatı 4.269 dolara kadar geriledi. Ardında “ateşkese yeniden dönüşle” birlikte ons fiyatı da toparlandı ve dünkü işlemlerde 4.330 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde de ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.337 dolara yakın fiyatlandı. Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı ise 6.432 TL’den güne başladı.

ABD ENFLASYONU BEKLENİYOR

Altın fiyatlarını etkileyecek gelişmelere bakıldığında yarın ABD’de açıklanacak mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve perşembe günü gelecek Üretici Fiyat Endeksi verileri dikkatle bekleniyor. FED’in 17 Haziran tarihlerinde vereceği faiz kararı öncesinde bu veriler, son enflasyon verilerini de temsil ediyor. Analistler, “Beklenenden daha yüksek bir TÜFE, altında satış baskısını güçlendirebilir. Daha düşük bir veri ise faiz indirimi iyimserliğini kısmen geri getirebilir ve bu durumda altında bir taban oluşumu süreci başlayabilir” diye konuşuyor.

FED’DEN “PAS” GEÇEBİLİR, FAKAT…

FED’den faiz beklentilerinin sarı metal üzerindeki en büyük baskılardan bir olmaya devam ederken, CME FedWatch anketine göre gelecek haftaki toplantıda FED’in “pas” geçme ihtimali %96'ya yakın bir ihtimalle fiyatlanıyor. Bu arada yılın ilerleyen dönemlerinde ABD’de faiz artırımı ihtimali de önemli ölçüde artarken, bu senaryo da getiri sunmayan altın için olumsuz bir tablo ortaya koyuyor.

ÇİN’İN ALTIN ALIMLARI

Analistler, her ne kadar yüksek petrol fiyatları altın üzerinde baskı oluştursa da, jeopolitik risklerin bir yandan da altına olan talebi belli bir düzeyde tuttuğunu ifade ediyor. Bu arada fiyatlardaki düşüşe rağmen Çin’in altın almaya devam ettiği de görüldü. Çin Halk Bankası, mayısta da altın rezervlerini yaklaşık 10 ton artırdı. Böylece Çin, üst üste 19 ay altın alımı gerçekleştirdi.

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ALTINDA BEKLENTİLER

Cuma günü kuvvetli gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından sarı metalin 200 günlük hareketli ortalamanın altına kesin bir şekilde düştüğünü hatırlatan analistler “Altın için görünüm hâlâ zorlu. Bugün itibarıyla 4.435 dolar seviyelerinde bulunan 200 günlük ortalama, artık bir destekten ziyade herhangi bir toparlanma girişiminde direnç görevi görecek gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

“BEKLE-GÖR” KONUMU

Yatırımcıların FED kararı öncesinde sarı metalin 200 günlük bariyeri aşıp aşamayacağını yakından izleyeceğini aktaran analistler, “Altın bunu başaramazsa, muhtemelen ‘şahin’ bir FED açıklaması öncesinde satış baskısını hissetmeye devam edebilir. Bununla birlikte enflasyon, merkez bankası talebi, jeopolitik riskler gibi fiyatları destekleyen faktörler öncesinde piyasalar bekle-gör konumuna geçti” ifadelerini kullanıyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altında uzun vadeli yatırımcı için şu anda satış yapmayı gerektirecek bir durum olmadığını belirterek “Fiyatlar 200 günlük ortalamanın altında seyrettiği için yeni alımlarda da acele edilmemeli, kademeli alım stratejisi ile ilerlenmeli. 4.280-4311 dolar bandı ilk kademe için uygun bir bölge olabilir” yorumunda bulundu. Onsta 4.355 ve 4.440 dolar seviyeleri üzerinde kalıcılık sinyali gelmesi halinde bu bölgelerin diğer kademeler olabileceğini de aktaran Doç. Dr. Eryılmaz, “4.280 doların altına gelinmesi söz konusu olursa düşüş de derinleşebileceği için beklenmesi gerekir” uyarısını yaptı.

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