Kenan Yıldız Avustralya maçında oynayacak mı, sakat mı merak ediliyor. A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçı öncesinde gözler kadrodaki son gelişmelere çevrildi. Hazırlık sürecinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle antrenman programı özel olarak planlanan genç yıldızın durumu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda maç öncesi en çok merak edilen konuların başında Kenan Yıldız'ın sağlık durumu oldu. Teknik heyetin yakından takip ettiği genç futbolcunun ilk maçta forma giyip giyemeyeceğine ilişkin son bilgiler netleşmeye başladı.

KENAN YILDIZ AVUSTRALYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Vancouver'da oynanacak mücadele öncesinde teknik heyetin en fazla üzerinde durduğu konulardan biri de oyuncuların fiziksel durumu oldu. Son günlerde kontrollü şekilde çalışmalarını sürdüren Kenan Yıldız'ın maç kadrosundaki yeriyle ilgili değerlendirmeler devam ediyor.

Kenan Yıldız Avustralya maçında oynayacak mı, sakat mı? Kenan Yıldız'ın son durumu

Milli takımın gerçekleştirdiği son antrenmanda takım arkadaşlarıyla kısa süre çalışan genç futbolcu, daha sonra özel program kapsamında bireysel çalışmalar yaptı. Teknik ekibin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenilirken, ilk maçta süre almasının zor olduğu değerlendiriliyor. Son kararın ise karşılaşma günü verileceği belirtiliyor.

KENAN YILDIZ SAKAT MI?

Dünya Kupası öncesinde baldır sakatlığı yaşayan Kenan Yıldız'ın tedavi süreci devam ediyor. Genç yıldız, A Milli Takım'ın gerçekleştirdiği son antrenmanın ilk bölümünde takım arkadaşlarıyla çalışırken, antrenmanın kalan kısmında bireysel çalıştı.

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