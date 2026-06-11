Rekor üstüne rekor kıran altın, İran savaşı sonrası düşüşünü sürdürüyor. Ons altın 4 bin dolar, gram altın ise 6 bin lira seviyesine kadar gerilemiş durumda. Milyonlar "Altındaki düşüş devam edecek mi?" sorusuna cevap ararken, ünlü ekonomist Ed Yardeni'den altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı bir analiz geldi.

Altın yatırımcısının önce üzüleceğini sonra sevineceğini belirten Yardeni, altında dip noktayı paylaştı. Yardeni, altında tüm zamanların zirvesi için tarih verdi.



200 GÜNLÜK ORTALAMA KIRILDI! Altındaki düşüşü yorumlayan uzman isim, altın için kritik öneme sahip olan kalenin düştüğünü belirtti. Yardeni, ons altının 4.443 dolar bandında bulunan 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırdığını vurguladı.



ZİRVEDEN YÜZDE 27'LİK DÜŞÜŞ 2026 başlarında altının ons fiyatı 5.595 dolar ile rekor kırmıştı. Ons altın şubat ayında 5 bin doların üzerinde kalsa da, savaş ayı olan martta sert bir düşüş gösterdi. Zirve fiyatından yüzde 27'lik bir düşüş yaşayan ons altın, şu sıralar 4.081 dolar seviyelerinde bulunuyor.

4 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK! Yaşanan teknik kırılmaya dikkat çeken Yerdani'den dikkat çeken bir analiz geldi. Ons altında bir sonraki kritik destek noktasının 4 bin dolar olduğunu belirten Yerdani, uzun vadede altında iyimserliğini kaybetmedi.



ALTINDA 2026 SONU TAHMİNİ İran savaşının sona ermesiyle altının tekrar yukarı yönlü hareketlere başlayacağını belirten ünlü ekonomist, ons altının sene sonuna kadar 5.500 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.

ONS ALTINDA 10 BİN DOLAR BEKLENTİSİ Yerdani'nin 2030 beklentisi ise bir hayli iddialı. Uzman isim, ons altının 2030 yılına kadar 10 bin dolar seviyesini test edebileceğini söyledi.



GRAM ALTIN KAÇ LİRA OLACAK? Ons altın 10 bin dolara çıkarsa, mevcut kur üzerinden yapılan hesaplamaya göre, gram altın 14 bin 839 liraya yükselecek.



Dolar kurunun 50 lira olması durumunda ise gram altın 16 bin 77 lira, kurun 55 lira olması durumunda ise 17 bin 684 lira olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası