Survivor 2026'da İstanbul finalleri öncesindeki son eleme gecesi büyük heyecana sahne oldu. Eleme potasında yer alan yarışmacılar adada kalabilmek için düello mücadelesine çıkarken, gözler gecenin sonunda açıklanacak sonuca çevrildi. Peki, dün akşam Survivor'da kim elendi, Survivor'a veda eden isim kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında finale sayılı günler kala rekabet daha da kızıştı. Eleme düellosunda karşı karşıya gelen yarışmacılar son beş içerisinde yer alabilmek için mücadele ederken, 11 Haziran tarihli bölümde adaya veda eden isim de netlik kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2026'da haftanın eleme adayları Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Nefise Karatay ve Sercan Yıldırım olmuştu. İstanbul finalleri öncesindeki son eleme haftasında yarışmacılar düello oyunlarında parkura çıkarak adada kalma mücadelesi verdi. Büyük finale bir adım kala yaşanan mücadeleler izleyiciler tarafından yakından takip edildi.

Dün akşam Survivor'da kim elendi? 11 Haziran 2026 Survivor elenen isim

DÜN AKŞAM SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

İlk düello eşleşmelerinde Nagihan Karadere ile Deniz Çatalbaş karşı karşıya gelirken, diğer eşleşmede ise Nefise Karatay ile Sercan Yıldırım mücadele etti. Gecenin sonunda Nagihan ve Sercan rakiplerini mağlup ederek doğrudan son beş yarışmacı arasına kalmayı başardı. Böylece gözler final düellosuna kalan Deniz ve Nefise'nin mücadelesine çevrildi.

Dün akşam Survivor'da kim elendi? 11 Haziran 2026 Survivor elenen isim

Survivor eleme düellosunun final etabında Nefise Karatay ile Deniz Çatalbaş parkurda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede iki yarışmacı da adada kalabilmek için tüm performansını ortaya koydu. Gecenin sonunda düelloyu kazanan isim Nefise Karatay oldu.

Dün akşam Survivor'da kim elendi? 11 Haziran 2026 Survivor elenen isim

Böylece Nefise Survivor 2026'da yoluna devam ederken, düelloyu kaybeden Deniz Çatalbaş yarışmaya veda etti. Bu sonuçla birlikte Survivor'da İstanbul finalleri öncesindeki son eleme tamamlanmış oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası