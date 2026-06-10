Survivor final haftası tarihleri belli oldu. Ocak ayında Dominik'te başlayan Survivor 2026 macerası kısa süre sonra tamamlanacak, sezonun şampiyonu belli olacak. Son gelişmelerle birlikte Survivor'ın bitiş tarihi merak konusu oldu. Peki, Survivor 2026 İstanbul finali ne zaman?

Survivor 2026'da büyük final için geri sayım başladı. Aylar süren mücadelenin ardından finale kalan yarışmacılar şampiyonluk için son kez karşı karşıya gelecek. Öte yandan, finali yerinde izlemek isteyen izleyiciler için de başvuru sürecine ilişkin duyuru yayımlandı. Peki, Survivor 2026 finali ne zaman, Survivor ne zaman bitiyor?

SURVİVOR 2026 FİNALİ NE ZAMAN?

TV8 tarafından paylaşılan takvime göre Survivor 2026 final heyecanı 14-20 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yaşanacak. Dominik Cumhuriyeti'nde başlayan zorlu maratonda sona yaklaşılırken, yarışmacılar şampiyonluk yolunda son etap için mücadele edecek. Büyük final her yıl olduğu gibi bu yıl da seyircili olarak gerçekleştirilecek.

Survivor 2026 İstanbul finali ne zaman? Survivorın bitiş tarihi



Final haftasının ilk etabında yarışmacılar çeyrek final mücadelesine çıkacak. Son dört isim, yarı finale adını yazdırabilmek için performans sergileyecek. Gecenin sonunda başarılı olan yarışmacılar bir üst tura yükselerek şampiyonluk yolunda avantaj elde edecek. Üçüncü ve son gün ise Survivor 2026’nın büyük finali gerçekleştirilecek. Aylar süren mücadelenin ardından finale kalan iki yarışmacı, şampiyonluk için son kez kozlarını paylaşacak.

SURVİVOR 2026 İSTANBUL FİNALİNE KATILIM

TV8 tarafından yapılan açıklamaya göre, Survivor takipçileri İstanbul’daki büyük finali yerinde izleme fırsatı yakalayacak. 15 Mayıs 2026 saat 18.00 ile 10 Haziran 2026 saat 23.59 arasında düzenlenecek yarışmaya katılmak isteyenler, ücretsiz olarak erişilebilen Google Gemini mobil uygulaması veya gemini.google.com üzerinden destekledikleri Survivor yarışmacısına özel bir görsel oluşturacak. Hazırlanan görselin, Instagram'da #finalebirlikte etiketiyle gönderi olarak paylaşılması gerekecek.

Yapılacak değerlendirme sonucunda seçilecek 20 şanslı kişi, Survivor 2026 İstanbul Finali’ni canlı olarak izleme ödülünün sahibi olacak.

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