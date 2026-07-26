Cumartesi günü Yozgat’ta etkili olan sağanak yağış sonrasında bazı köylerde bahçeler zarar gördü. Mercimek ve nohut başta olmak üzere birçok tarım ürünü yağıştan olumsuz etkilendi. Köylüler bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli sağanak uyarısının ardından Yozgat’ta sağanak etkisini dün gösterdi. Sağanak yağış ve dolu, kent merkezi ile bazı köyleri vurdu. Yağış nedeniyle ekili hububat alanları ile bağ ve bahçelerde zarar meydana geldi.

EVİN BAHÇE DUVARI YIKILDI

Yozgat merkeze bağlı Lök köyünde ise yağışın etkisi güvenlik kameralarına yansırken, 5-6 dakika etkili olan sağanak ve fırtına sırasında bir evin bahçe duvarı yıkıldı.

Yozgat’ı hem sağanak hem dolu vurdu! Tarlalar talan oldu

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN TALEBİ

Çiftçiler, mercimek ve nohut başta olmak üzere birçok tarım ürününün yağıştan olumsuz etkilendiğini belirtirken, bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini talep etti.

Yozgat’ı hem sağanak hem dolu vurdu! Tarlalar talan oldu

“15 DAKİKA DOLU YAĞDI”

Deremumlu Köyü Muhtarı Aydın Aslaner, şöyle konuştu:

Kuvvetli bir yağmur ve dolu yağışına yakalandık. Yaklaşık 15 dakika dolu yağdı köyümüze. Ekinlerimiz böyle zarar gördü. Nohutlarımıza, mercimeklerimize zarar verdi. Tarlalarda deste hâlinde kaldı, hep ıslandı. Biçer burada atıl duruyor. Mercimek hasadı yapıyorduk. Ekinlerimize, arpalarımıza biçerler gelecekti. Yağıştan dolayı onlar da gelemedi. Bu saatten sonra zaten ekinlerimizde hasarımız çok. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Köyümüzün afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz.

Yozgat’ı hem sağanak hem dolu vurdu! Tarlalar talan oldu

“BAHÇEYİ DE TAMAMEN BİTİRDİ”

Lök köyü sakinlerinden Tuncay İldiş ise “Şiddetli bir yağmur yağdı. Yağmurla birlikte dolu da düştü. Bahçeyi de tamamen bitirdi, hiçbir şey bırakmadı. Ekini de gidip kontrol edemedik çünkü yollar çamurdu. İnşallah hayırlısı olur. Domates, fasulye, salatalık ve buna benzer yiyeceklerimizin bulunduğu bahçelerin hepsi zarar gördü” dedi.

Yozgat’ı hem sağanak hem dolu vurdu! Tarlalar talan oldu

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yağışın ardından sahada yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yapan Yozgat Valiliği ise şu ifadeleri kullandı:

Yağmurun hafiflemesi ile İl Özel İdaresi, Emniyet, Belediye, AFAD ve Karayolları ekiplerimizce zarar tespit, su tahliye ve yağmur ile birlikte yollara gelen moloz temizliğine ivedilikle başlanmıştır. Herhangi bir can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Ev ve iş yerleri su baskını nedeniyle zarar gören hemşehrilerimiz için AFAD İl Müdürlüğü ekiplerimiz gerekli tespitlerini yapmaktadır.

Yozgat’ı hem sağanak hem dolu vurdu! Tarlalar talan oldu

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