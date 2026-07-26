Romanya, son üç gün içinde hava sahasını ihlal eden üçüncü Rus İHA'sını Karadeniz üzerinde F-16 savaş uçağıyla düşürdü. Bükreş yönetimi, NATO ve AB hava sahasına yönelik ihlallerin kabul edilemez olduğunu belirterek Moskova'ya diplomatik protesto hazırlığında olduğunu açıkladı.

NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya, son üç gün içinde hava sahasını ve karasularını ihlal eden üçüncü Rus insansız hava aracını (İHA) F-16 savaş uçaklarıyla vurarak düşürdü.

İNTİHAR DRONU ÜLKE SAHASINDA

Romanya Savunma Bakanlığı radar sistemleri, Ukrayna yönünden yaklaşan Rus yapımı Shahed tipi intihar dronunu ülke sınırlarına girmeden tespit etti. Pazar sabahı saat 10:08’de Romanya karasularına giren İHA, tam beş dakika sonra Sulina–Chilia bölgesi açıklarında Romanya Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 uçağı tarafından Karadeniz üzerinde imha edildi.

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Bükreş yönetimi, Perşembe gününden bu yana devam eden ihlallerde ilk kez dronların karaya ulaşmasını beklemeden açık denizde müdahale etti.

Cuma günü Buzau ilinde, Cumartesi günü ise Sfantu Gheorghe yakınlarında düşürülen iki Rus dronunun ardından Bükreş, hava savunma hattını doğrudan sınır ötesine taşımış oldu.

"TAHAMMÜL ETMEYİZ"

Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan, Karadeniz’deki başarılı operasyonun ardından pilotları tebrik ederken Moskova’ya sert mesajlar gönderdi. İhlal edilen hava sahasının aynı zamanda NATO ve Avrupa Birliği sınırı olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Dan, şöyle değerlendirmede bulundu:

"Rusya Federasyonu’nun NATO ve AB hava sahasını ihlal etmeye devam etmesi kabul edilemez ve tahammül edilemezdir. Soruşturmaların tamamlanmasıyla birlikte Rusya’ya resmi diplomatik protestomuzu ileteceğiz. Müttefiklerimizle birlikte bu durumu en yüksek ciddiyetle ele alıyoruz."

Romanya Savunma Bakanı Radu Miruța ise Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü savaşın sınır dışına taşan riskler oluşturduğunu belirterek, "Bu provokasyonlar derhal sona ermelidir. Egemenliğimizi ve hava sahamızı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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