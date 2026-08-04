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Muğla’da hain kapanı! 2,5 aylık takip, yüzlerce kamera kaydı… İl il gezip, kılıktan kılığa giren darbeci böyle yakalandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ timinin son firarisi Burkay Karatepe'nin nasıl yakalandığı ortaya çıktı. Özel ekip 2,5 ay boyunca hainin her adımını izledi. İzmir, Muğla, Eskişehir Ayfonkarahisar çevresinde il il kamufle olmaya çalışan Karatepe 2016’da market kamerasına takıldı. İşte haine düzenlenen operasyonun perde arkası…

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelden ayrılmasının hemen ardından saldırı düzenleyen grupta bulunan darbeci askerlerden ihraç pilot Yüzbaşı Burkay Karatepe, 10 yıl sonra yakalandı. Karatepe’nin izi adım adım sürüldü. İşte hain yüzbaşının yakalanmasının perde arkası…

Muğla’da hain kapanı! 2,5 aylık takip, yüzlerce kamera kaydı… İl il gezip, kılıktan kılığa giren darbeci böyle yakalandı
Başlık ResmiMuğla’da hain kapanı! 2,5 aylık takip, yüzlerce kamera kaydı… İl il gezip, kılıktan kılığa giren darbeci böyle yakalandı

ALIŞVERİŞ YAPARKEN KAMERAYA TAKILDI

Muğla Emniyet Müdürlüğü, firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yakalanması için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, Marmaris ilçesinde yüzlerce güvenlik kamera kaydını inceleyerek Karatepe'nin izini aradı. Burkay Karatepe, 17 Temmuz 2016 tarihinde saat 11.00 sıralarında Marmaris'teki bir işletmede alışveriş yaparken güvenlik kamerasına yakalandı.

Muğla’da hain kapanı! 2,5 aylık takip, yüzlerce kamera kaydı… İl il gezip, kılıktan kılığa giren darbeci böyle yakalandı
Başlık ResmiMuğla’da hain kapanı! 2,5 aylık takip, yüzlerce kamera kaydı… İl il gezip, kılıktan kılığa giren darbeci böyle yakalandı

MUĞLA, İZMİR, ESKİŞEHİR… İL İL GEZDİ

Başı açık, boynunda havlu, üzerinde çizgili tişört ve altında kısa pantolon ile görüntülenen Karatepe'nin Muğla'dan İzmir'e, İzmir'den Eskişehir'e gittiği tespit edildi.

Muğla’da hain kapanı! 2,5 aylık takip, yüzlerce kamera kaydı… İl il gezip, kılıktan kılığa giren darbeci böyle yakalandı
Başlık ResmiMuğla’da hain kapanı! 2,5 aylık takip, yüzlerce kamera kaydı… İl il gezip, kılıktan kılığa giren darbeci böyle yakalandı

ÖZEL EKİP 2,5 AY İZ SÜRDÜ

Özel ekiplerin 2 buçuk ay yürüttüğü çalışmalarda firari darbeci Karatepe'nin Kütahya-Afyon istikametine çıkış yaptığı belirlendi. Bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerası kaydı incelendi. Firari darbeci Kütahya-Afyon bölgesinde tespit edildi. Firari FETÖ'cü Burkay Karatepe, 10 yıl sonra Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekibin izini kaybettiği Afyonkarahisar'da hücre evinde kıskıvrak yakalandı.

Muğla’da hain kapanı! 2,5 aylık takip, yüzlerce kamera kaydı… İl il gezip, kılıktan kılığa giren darbeci böyle yakalandı
Başlık ResmiMuğla’da hain kapanı! 2,5 aylık takip, yüzlerce kamera kaydı… İl il gezip, kılıktan kılığa giren darbeci böyle yakalandı

SUÇ KAYDI KABARIK

Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Karatepe’nin ‘Cumhurbaşkanına Suikast, Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme (2 defa), Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs Etme (14 defa), Zincirleme Şekilde Cebir ve Tehdit Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama, Zincirleme Şekilde Silahla Tehdit, Kamu Malına Zarar Verme (2 defa), Mala Zarar Verme (19 defa), Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçlarından kaydı bulunuyor.

Muğla’da hain kapanı! 2,5 aylık takip, yüzlerce kamera kaydı… İl il gezip, kılıktan kılığa giren darbeci böyle yakalandı
Başlık ResmiMuğla’da hain kapanı! 2,5 aylık takip, yüzlerce kamera kaydı… İl il gezip, kılıktan kılığa giren darbeci böyle yakalandı

Burkay Karatepe'nin suç kaydı:

SuçlamaAdet
Cumhurbaşkanına Suikast1
Yanı Geri Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme2
Yanı Geri Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs Etme14
Zincirleme Şekilde Cebir ve Tehdit Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama1
Zincirleme Şekilde Silahla Tehdit1
Kamu Malına Zarar Verme2
Mala Zarar Verme19
Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığının İhlali1
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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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