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Karadeniz'de Türk gemisine dronlu saldırı! Dışişleri'nden açıklama geldi

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Karadeniz'de seyreden Türkiye'ye ait Ro-Ro gemisi, Novorossiysk açıklarında insansız hava aracı saldırısına uğradı. Saldırıda 4 mürettebat yaralanırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü gemide yangının sürdüğünü ve mürettebatın tahliye edildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi.

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Türkiye'den Rusya'ya taze meyve ve sebze taşıyan Türk sahipli "NADEZHDA" isimli Ro-Ro gemisi, Karadeniz'de Novorossiysk açıklarında insansız hava aracı saldırısına uğradı. Saldırıda 4 mürettebat yaralanırken, geminin kaptanı saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı peş peşe açıklamalarda bulundu.

Karadenizde Türk gemisine dronlu saldırı! Dışişlerinden açıklama geldi
Başlık ResmiKaradenizde Türk gemisine dronlu saldırı! Dışişlerinden açıklama geldi

Genel Müdürlüğün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde bulunan "NADEZHDA" isimli Ro-Ro gemisinin, Novorossiysk'e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradığı belirtilen paylaşımda, gemide 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu ifade edildi.

Karadenizde Türk gemisine dronlu saldırı! Dışişlerinden açıklama geldi
Başlık ResmiKaradenizde Türk gemisine dronlu saldırı! Dışişlerinden açıklama geldi

3 PERSONELİN DURUMU AĞIR

Paylaşımda, ilk belirlemelere göre geminin hayat mahallinde ve baş kısmında hasar meydana geldiği ve gemide yangının devam ettiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"MRCC Novo ile yapılan görüşme neticesinde, gemide bulunan denizcilerin Rusya'ya ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiği öğrenilmiştir. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği bildirilmiştir. Gemide yangın devam etmekte olup, bölgede dron saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle kurtarma operasyonu gerçekleştirilememektedir. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmekte olup tüm denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıkla ailelerine kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Karadenizde Türk gemisine dronlu saldırı! Dışişlerinden açıklama geldi
Başlık ResmiKaradenizde Türk gemisine dronlu saldırı! Dışişlerinden açıklama geldi

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: DURUM YAKINDAN TKAİP EDİLİYOR

Dışişleri Bakanlığı da saldırıya ilişkin X resmi hesabından yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yaşar ve Nadezhda isimli Türk sahipli sivil gemilerin dün (3 Ağustos) akşam Novorossisk Limanı’ndan ayrıldıktan sonra insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığı ve aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu bir grup personelin yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, tüm uyarılarımıza rağmen sivil gemileri de etkileyen şekilde Karadeniz’de giderek yayılmasından ciddi endişe duyulmaktadır. Önleyici tedbirler alınmadığı takdirde Karadeniz’deki tırmanmanın gıda güvenliği dahil çok boyutlu menfi yansımaları olacaktır. Bu itibarla, savaşan taraflar başta olmak üzere, ilgili tüm aktörlere Karadeniz’de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz.

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Karadeniz'de Türk gemisine saldırı! Kaptan Ukrayna'yı işaret etti

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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