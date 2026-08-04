Suudi Arabistan'da kamikaze dehşeti: Havalimanı vuruldu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın sınır bölgesinde yer alan Necran Havalimanı’na kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

Yemen’de kontrolü elinde bulunduran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın güney sınırındaki kritik altyapı tesislerini hedef almaya devam ediyor.

Husi askeri sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’ın Necran kentinde bulunan askeri ve sivil havayolu trafiğinin yönetildiği Necran Havalimanı’na kilit noktaları hedef alan bir kamikaze İHA operasyonu gerçekleştirildiği aktarıldı.

Suudi Arabistan yönetimi ile Koalisyon Güçleri’nden saldırının hasar boyutuna veya hava savunma sistemlerince engellenip engellenmediğine dair henüz resmi bir açıklama gelmezken, Husi kanadı, asimetrik hava operasyonlarının sınır hattındaki hedeflere karşı devam edeceğini vurguladı.

Necran Havalimanı

İRAN'DAN HÜRMÜZ'DE ABD SAVAŞ GEMİLERİNE DOĞRUDAN TEHDİT

Körfez’de askeri ve lojistik gerilimi tırmandıran İHA saldırısının gölgesinde, ABD ve İran arasındaki deniz ablukası krizi yeni bir boyuta taşındı. İran'da Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rızai, Washington’ın Hürmüz Boğazı’ndaki yasa dışı deniz ablukasını sürdürmesi halinde İran’ın bekleyeceğini ancak kırmızı çizgilerin aşılması durumunda sert karşılık verileceğini açıkladı.

Washington yönetimi ile Haziran ayında varılan mutabakatın ABD tarafından ihlal edildiğini savunan Rızai, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı’ndaki yasa dışı rotaya savaş gemileri sokarsa, biz de onları hedef alacağız. Hürmüz Boğazı’ndan sadece İran’ın belirlediği rotaların kullanılmasına izin verilecektir."

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

Hürmüz Boğazı’nda askeri çatışma riski en üst seviyeye tırmanırken, bölgesel aktörlerin diplomasi kanallarını açık tutma çabaları sürüyor. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı son açıklamada, ABD ve İran arasındaki krizin kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla taraflarla temasların kesintisiz sürdüğünü belirtti. Doha yönetimi, askeri tırmanışın bölgesel ve küresel piyasalara yönelik yıkıcı etkilerini engellemek adına masadaki diplomatik çözüm seçenekleri üzerinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü doğruladı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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