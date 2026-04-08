Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da Paul Onuachu, adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Bordo-mavili formayı giydiği 2 sezondaki 53 maçta 41 gol atan Nijeryalı santrfor, Karadeniz ekibinin "gol güvencesi" oldu.

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda iz bırakan ve 2025-2026 sezonu başında bonservisiyle transfer edilen Paul Onuachu, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken; bu sezon 25 karşılaşmada 22 defa tabelayı değiştirdi.

Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de bordo-mavili takım formasıyla 53 müsabakaya çıkan 2,01 boyundaki forvet, 41 golle takımına önemli katkı sağladı.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspo, Papara Park'ta Galatasaray'ı 2-1 yendi. İlk golü Paul Onuachu kaydetti.

ONUACHU'NUN GOL ATTIĞI MAÇLARDA 43 PUAN

Ligde gol krallığında ilk sırada yer alan Onuachu, 63 puanla zirve yarışı veren Trabzonspor'a attığı gollerle önemli puanlar kazandırdı. Bordo-mavili takım, Nijeryalı santrforun ağları sarstığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 43 puan kazandı.

Onuachu, yıllık Trabzonspor'dan 2 milyon euro garanti ücret alıyor.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY'I BOŞ GEÇMEDİ

Paul Onuachu, 2 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a gol atma başarısı gösterdi. Bordo-mavili futbolcu, ligde Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği 3 karşılaşmada 2 gol kaydederken; Beşiktaş karşısında da 1 gol atma sevinci yaşadı. Onuachu, son oynanan Galatasaray maçında da rakip fileleri havalandırarak 2-1'lik galibiyette önemli rol oynadı.

