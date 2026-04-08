Trabzonspor dışarıda huzurlu ve lider özellikli. Bordo mavililer iç sahada 31, deplasmanda 32 puan topladı. Ve Karadeniz ekibi dış saha performansıyla ligin en tepesinde bulunuyor.

Lider Galatasaray’ı devirip farkı azaltan Trabzonspor havasını bulmuş durumda. Ve bu öyle bir hava ki, ligin ikinci yarısında en fazla (28) puan toplayan takım olan bordo mavililer deplasmanda da bir başka… Alanyaspor’a misafir olacak Karadeniz ekibi bu sezon iç sahada 14 maçta 31 puan, dış sahada ise 14 maçta 32 puan topladı. Fırtına, deplasman performansıyla Fenerbahçe’nin 3, bir maçı eksik Galatasaray’ın ise 4 puan önünde yer aldı.

106 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Ligde galibiyet serisini bu sezon ilk kez 6 maça çıkaran bordo mavililer dış sahada se 106 gündür mağlup olmuyor. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor’un son yenilgisi Gençlerbirliği karşısında 4-3’lük skorla gelmişti. Karadeniz ekibi, son 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Son dört maç da kazanıldı. Fatih Tekke takım üzerinde baskı oluşturmaması için şampiyonluk kelimesini kullanmadan maç maç gitti.

