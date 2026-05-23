Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı. Bu kararla birlikte Bilgi Üniversitesi kapatılmış oldu. Peki, Bilgi Üniversitesi öğrencileri ne olacak, nereden mezun olacak?

22 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, kurucu vakfına daha önce kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11. maddesi uyarınca iptal edildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) konuya ilişkin yaptığı açıklamada "öğrencilerin, idari ve akademik personelin hiçbir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesiyle ilgili gerekli tedbirlerin ivedilikle alındığını" duyurdu.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ NEDEN KAPATILDI?

Can Holding’e yönelik ilk operasyon 11 Eylül 2025’te Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Operasyon kapsamında Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında holding bünyesindeki çok sayıda şirkete el konulurken, MASAK raporları ve mali incelemeler gerekçe gösterildi. Bu süreç sonrası, kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni de kaldırıldı.

Garantör üniversite formülü uygulanacak!



ÖĞRENCİLERİN DURUMU NE OLACAK?

Kararın ardından gözler, üniversitede öğrenim gören 20 binin üzerindeki öğrencinin eğitim ve mezuniyet süreçlerine çevrildi. Edinilen bilgilere göre, daha önce kapatılan İstanbul Şehir Üniversitesi için uygulanan modelin Bilgi Üniversitesi için de hayata geçirilmesi öngörülüyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin bundan sonraki aşamada belirlenecek garantör bir üniversitenin çatısı altında eğitim alması bekleniyor. Şehir Üniversitesi sürecinde garantör üniversite olarak Marmara Üniversitesi belirlenmiş, öğrenciler mezuniyetlerini bu üniversite üzerinden tamamlamıştı.

Mevcut uygulamaya göre, öğrenci sayısı kapasitenin yüzde 10’unun altına düşene kadar Bilgi Üniversitesi diploması verilmeye devam edilecek. Bu eşik aşıldığında ise “hami üniversite” modeli devreye girecek ve diplomalar görevlendirilen üniversite tarafından düzenlenecek.

Öğrencilerin eğitim ücretleri mevcut sistem üzerinden alınmaya devam edecek, artışlar TÜFE oranına göre yapılacak. Yükseköğretim Kurulu kaynakları, bursluluk haklarının yasal güvence altında olduğunu vurguladı. YÖK ayrıca öğrencilerin ve üniversite personelinin mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını, sürece ilişkin detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını bildirdi.



YÖK’ün, “kazanılmış hakların korunması” ilkesi doğrultusunda çok aşamalı bir geçiş planı üzerinde çalışabileceği değerlendiriliyor.

