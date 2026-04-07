Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ın, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Premier Lig ekibi Manchester United'ın, haziranda takıma dönmeyi isteyen Andre Onana ile yollarını ayırmayı düşündüğü ve Beşiktaş'ın oyuncuya talip olduğu ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ DEVREDE İDDİASI

Daily Mail'de yer alan habere göre; Inter'den transfer edildikten sonra beklentileri karşılayamayan ve Trabzonspor'a kiralanan Andre Onana için siyah beyazlılar devrede.

MALİYETİ SORUN OLUŞTURUYOR

Haberde, United'ın birinci kalecisi olarak kendini kanıtlayan Senne Lammens ile forma mücadelesi vermek isteyen Onana'nın kadroda düşünülmediği belirtildi.

Haftalık 120 bin sterlin kazanan ve iki yıl daha mukavelesi bulunan 30 yaşındaki file bekçisini, maliyeti nedeniyle ikinci kaleci olarak tutmayı mantıklı bulmayan İngiliz ekibi, Kamerunlu kaleciye gelen teklifleri değerlendirecek.

ONANA İÇİN 3 SEÇENEK

Manchester United'ın 30 milyon sterlinlik bir fiyat biçtiği Onana için Monaco'nun tekrar devreye girebileceği, Suudi Arabistan'ın bir seçenek olduğu ve Beşiktaş'ın da ilgisinin bulunduğu belirtildi.

ALTAY BAYINDIR'A DA YOL GÖRÜNDÜ

Manchester United'ın 2 numaralı kalecisi Altay Bayındır da bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı ve Türkiye'ye dönüş ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. İngiliz ekibi, ocak ayında Beşiktaş'tan gelen teklifi, transfer penceresinin sonlarına doğru bir yedek bulmak için çok geç olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

