ABD'nin dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusunda çıkardığı engeller, taraflar arasındaki kritik süreci kilitledi. İran basını, Tahran yönetiminin kırmızı çizgilerinden taviz vermeyi reddettiğini duyururken, diplomatik kaynaklar taslak metnin tamamen geçersiz kalabileceğini belirtiyor.

İran ile ABD arasında yürütülen diplomatik temaslarda büyük bir tıkanıklık yaşanıyor.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan haberde, Tahran ile Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

MUTABAKAT ZAPTI GEÇERSİZ OLABİLİR

İran’ın kırmızı çizgilerinden geri adım atmayı reddettiğine yer verilen haberde, ABD’nin İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusu başta olmak üzere bazı maddelerde engel çıkarması sebebiyle imzalanması muhtemel mutabakat zaptının geçersiz olma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

