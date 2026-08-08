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Spor

Infantino'dan büyük skandal: Yasak ilişkisi açığa çıktı

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Infantino'dan büyük skandal: Yasak ilişkisi açığa çıktı
Fotoğraf Başlığı Infantinodan büyük skandal: Yasak ilişkisi açığa çıktı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın ticari haklarına ilişkin tartışmaların ardından bu kez UEFA'daki geçmiş görev dönemiyle alakalı çarpıcı iddialarla gündemde. The Telegraph'ın gündeme taşıdığı suçlamaları Infantino "yalan ve iftira" diyerek reddederken, UEFA ise söz konusu ödeme ve MBA desteğini doğruladı.

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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın ticari haklarına ilişkin tartışmaların ardından bu kez UEFA'daki görev dönemiyle ilgili dikkat çeken iddialarla gündemde.

İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre Infantino, UEFA Genel Sekreteri olarak görev yaptığı dönemde kurumda çalışan genç bir kadınla yasak ilişki yaşamakla suçlanıyor. İddialara göre söz konusu çalışan, yasak ilişki devam ederken terfi ettirildi. Kadının UEFA'dan ayrılmasının ardından ise altı haneli bir ödeme aldığı ve MBA eğitiminin finanse edildiği öne sürüldü.

UEFA, söz konusu ödeme ve eğitim desteğini doğrularken, işlemlerin o dönemde yürürlükte bulunan kurallara uygun olduğunu savundu. Infantino ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek iddiaları "yalan ve iftira" olarak nitelendirdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino
Başlık ResmiFIFA Başkanı Gianni Infantino

THE TELEGRAPH'TAN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

The Telegraph'ın haberine göre tartışmanın merkezinde, Infantino'nun FIFA Başkanı olmadan önce UEFA Genel Sekreteri olarak görev yaptığı dönem bulunuyor.

Haberde, Infantino'nun UEFA bünyesinde çalışan genç bir kadınla yasak ilişki yaşadığı iddia edildi. Söz konusu çalışanın yasak ilişki devam ederken Infantino tarafından terfi ettirildiği öne sürülürken, UEFA'daki görevinden ayrılmasının ardından kendisine önemli miktarda ödeme yapıldığı ve MBA eğitiminin masraflarının karşılandığı ileri sürüldü.

İddialar, söz konusu ödeme ve kariyer sürecinin Infantino ile yaşandığı öne sürülen ilişkiyle bağlantılı olup olmadığı konusunda soru işaretlerine yol açtı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino
Başlık ResmiFIFA Başkanı Gianni Infantino

INFANTINO'DAN SERT YANIT: "YALAN VE İFTİRA"

Gianni Infantino ise hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti. FIFA tarafından yapılan açıklamada Infantino'nun, kendisine yöneltilen suçlamaları "kategorik olarak gerçek dışı" olarak değerlendirdiği ve iddiaları iftira olarak nitelendirdiği belirtildi.

FIFA sözcüsü, UEFA veya FIFA bünyesinde hiçbir çalışanın Infantino'nun davranışlarıyla ilgili resmi bir şikayette bulunmadığını da savundu.

Açıklamada ayrıca çalışanların işten ayrılmaları ve kendilerine yapılan tazminat ödemelerinin ilgili yöneticiler tarafından dönemin yürürlükteki kurallarına uygun şekilde onaylandığı ifade edildi.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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