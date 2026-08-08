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Afyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu otobüsü, kamyonete çarptı: Ölü ve yaralılar var

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Afyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu otobüsü, kamyonete çarptı: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

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Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesi çıkışında Kütahya'dan Antalya'ya giden Z.Y. idaresindeki Kütahyalılar Turizme ait yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.S. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı.

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ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Savrulan kamyonet yol kenarındaki bariyerleri aşıp ardından yan yola girerek durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü H.S. olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan toplam 15 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu otobüsü, kamyonete çarptı: Ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiAfyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu otobüsü, kamyonete çarptı: Ölü ve yaralılar var

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve büyük çoğunluğunun taburcu edildiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu otobüsü, kamyonete çarptı: Ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiAfyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu otobüsü, kamyonete çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kazadan dolayı Afyonkarahisar-Antalya karayolunun bir yönünde trafik yaklaşık olarak bir saat kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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