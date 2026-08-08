ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine’in, İran’la süren savaşın daha fazla tırmanmasının yeni riskler doğurabileceği uyarısında bulunduğu öne sürüldü. Caine’in, yalnızca hava saldırılarıyla hedeflere ulaşmanın mümkün olmadığını savunarak çatışmadan bir 'çıkış yolu aradığı', Trump’ın ise saldırılarla İran’la anlaşma sağlanabileceğine inandığı bildirildi.

Amerikan CNN kanalının konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde Caine'in, son haftalarda İran ile savaşın geldiği noktaya ilişkin endişelerini ABD yönetimindeki üst düzey yetkililerle paylaştığı belirtildi.

Caine'in, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaptığı görüşmelerde, çatışmayı tırmandırabilecek askeri seçeneklerin oluşturabileceği riskleri ve yalnızca hava saldırıları düzenleyerek Trump'ın savaş bağlamındaki hedeflerine ulaşılmasının zor olduğunu gündeme getirdiği ileri sürüldü.

İran savaşı ABD’yi çıkmaza sürükledi! Çıkış yolu aranıyor

ÇIKIŞ YOLU ARANIYOR

Görüşmelerde Caine'in, gerilimin azaltılmasına imkan sağlarken, ABD'nin hedefleri doğrultusunda ilerleme kaydedildiğini gösterebilecek bir "çıkış yolu" üzerine yoğunlaştığı iddia edildi.

Caine, son zamanlarda kurumlar arası koordinasyonu kolaylaştırmak ve Başkan'la yapılacak görüşmeler öncesinde aynı fikirde olmalarını sağlamak amacıyla Trump'ın benzer görüşlere sahip bazı önemli danışmanlarıyla özel görüşmeler yaptı. Kaynaklara göre amaç, ABD askerlerinin karaya çıkarılmasını içermeyen seçenekler de dahil olmak üzere mevcut askeri seçeneklerin sınırlamalarını ve sakıncalarını açıkça ortaya koymaktı.

İran savaşı ABD’yi çıkmaza sürükledi! Çıkış yolu aranıyor

Kaynaklardan biri, Caine'in Trump'ın kabinesindeki diğer üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle İran savaşı hakkında yaptığı görüşmelere ilişkin, "Bence bu sadece orduyu koruma yöntemi" dedi.

Trump, İran'a kara birlikleri konuşlandırma fikrine sürekli olarak karşı çıkmış, bunun yerine hava bombardımanının İran'ı anlaşmaya zorlayabileceğine inandığını belirtmişti. Kaynaklar, Caine ve Trump'ın kabinesindeki diğer bazı isimlerin bu sonucun muhtemel olmadığını düşündüğünü, bunun yerine Trump'ın kendi parametrelerine uyan başka seçenekler geliştirmeye çalıştığını aktardı.

ABD’NİN MÜHİMMAT STOĞU BASKI ALTINDA

CNN haberi, Trump'ın genel olarak ABD mühimmat stoklarının yeterli olmasına rağmen bazı mühimmat türlerinin tedarikinin "biraz daha kısıtlı" olduğunu söylemesinden bir gün sonra geldi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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