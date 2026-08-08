Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

İran savaşı ABD’yi çıkmaza sürükledi! 'Çıkış yolu' aranıyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İran savaşı ABD’yi çıkmaza sürükledi! 'Çıkış yolu' aranıyor
Fotoğraf Başlığı İran savaşı ABD’yi çıkmaza sürükledi! Çıkış yolu aranıyor

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine’in, İran’la süren savaşın daha fazla tırmanmasının yeni riskler doğurabileceği uyarısında bulunduğu öne sürüldü. Caine’in, yalnızca hava saldırılarıyla hedeflere ulaşmanın mümkün olmadığını savunarak çatışmadan bir 'çıkış yolu aradığı', Trump’ın ise saldırılarla İran’la anlaşma sağlanabileceğine inandığı bildirildi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Amerikan CNN kanalının konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde Caine'in, son haftalarda İran ile savaşın geldiği noktaya ilişkin endişelerini ABD yönetimindeki üst düzey yetkililerle paylaştığı belirtildi.

Caine'in, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaptığı görüşmelerde, çatışmayı tırmandırabilecek askeri seçeneklerin oluşturabileceği riskleri ve yalnızca hava saldırıları düzenleyerek Trump'ın savaş bağlamındaki hedeflerine ulaşılmasının zor olduğunu gündeme getirdiği ileri sürüldü.

İran savaşı ABD’yi çıkmaza sürükledi! Çıkış yolu aranıyor
Başlık Resmiİran savaşı ABD’yi çıkmaza sürükledi! Çıkış yolu aranıyor

ÇIKIŞ YOLU ARANIYOR

Görüşmelerde Caine'in, gerilimin azaltılmasına imkan sağlarken, ABD'nin hedefleri doğrultusunda ilerleme kaydedildiğini gösterebilecek bir "çıkış yolu" üzerine yoğunlaştığı iddia edildi.

Caine, son zamanlarda kurumlar arası koordinasyonu kolaylaştırmak ve Başkan'la yapılacak görüşmeler öncesinde aynı fikirde olmalarını sağlamak amacıyla Trump'ın benzer görüşlere sahip bazı önemli danışmanlarıyla özel görüşmeler yaptı. Kaynaklara göre amaç, ABD askerlerinin karaya çıkarılmasını içermeyen seçenekler de dahil olmak üzere mevcut askeri seçeneklerin sınırlamalarını ve sakıncalarını açıkça ortaya koymaktı.

İran savaşı ABD’yi çıkmaza sürükledi! Çıkış yolu aranıyor
Başlık Resmiİran savaşı ABD’yi çıkmaza sürükledi! Çıkış yolu aranıyor

Kaynaklardan biri, Caine'in Trump'ın kabinesindeki diğer üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle İran savaşı hakkında yaptığı görüşmelere ilişkin, "Bence bu sadece orduyu koruma yöntemi" dedi.

Trump, İran'a kara birlikleri konuşlandırma fikrine sürekli olarak karşı çıkmış, bunun yerine hava bombardımanının İran'ı anlaşmaya zorlayabileceğine inandığını belirtmişti. Kaynaklar, Caine ve Trump'ın kabinesindeki diğer bazı isimlerin bu sonucun muhtemel olmadığını düşündüğünü, bunun yerine Trump'ın kendi parametrelerine uyan başka seçenekler geliştirmeye çalıştığını aktardı.

ABD’NİN MÜHİMMAT STOĞU BASKI ALTINDA

CNN haberi, Trump'ın genel olarak ABD mühimmat stoklarının yeterli olmasına rağmen bazı mühimmat türlerinin tedarikinin "biraz daha kısıtlı" olduğunu söylemesinden bir gün sonra geldi.

ÖNERİLEN HABERLER
Trump
DÜNYA

Trump'a mahkemeden şok karar! 400 milyon dolarlık projeyi durdurdu
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Faili meçhullerde sır perdesi aralanıyor! İntihar ve kaza süsü verilen iki ölüm daha aydınlatıldı
İntihar ve kaza süsü verilen iki ölüm daha aydınlatıldı
Kaydet
Yazın ‘kabusunda’ bir ölüm daha! Ordu'da kene tutunan 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Yazın ‘kabusunda’ bir ölüm daha!
Kaydet
Infantino'dan büyük skandal: Yasak ilişkisi açığa çıktı
Infantino'dan skandal: Yasak ilişkisi gündem oldu
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.