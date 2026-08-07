Trump'a mahkemeden şok karar! 400 milyon dolarlık projeyi durdurdu

ABD'de federal temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın Kongre onayı almadan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık balo salonu inşa edemeyeceğine hükmetti. Mahkeme projenin durdurulmasına karar verirken, yönetimin Yüksek Mahkeme'ye başvurabilmesi için kararın uygulanmasını iki hafta erteledi.

ABD'de federal temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin Beyaz Saray'a inşa etmeyi planladığı 400 milyon dolarlık balo salonu projesine ilişkin dikkat çeken bir karar verdi. Washington DC Bölgesi Temyiz Mahkemesi, üç yargıçtan oluşan heyetin ikiye karşı bir oyla aldığı kararda, Trump yönetiminin söz konusu inşaat için önce Kongre'nin onayını almak zorunda olduğunu belirtti.

Kararda, davayı açan tarihi eser koruma savunucularının itirazları haklı bulunurken, "Beyaz Saray'a devasa bir balo salonu inşa edilip edilmeyeceğine karar vermek Kongre'nin yetkisindedir. Bu, yürütme organının tek başına alabileceği bir karar değildir" ifadelerine yer verildi.

PROJE DURDURULACAK

Mahkemenin kararı doğrultusunda, yaklaşık 400 milyon dolar bütçeye sahip balo salonu projesinin durdurulması gerekiyor.

Öte yandan temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvuru yapabilmesine imkan tanımak amacıyla kararın uygulanmasını iki hafta süreyle askıya aldı.

Yerel mahkeme de 16 Nisan'da aynı projeye ilişkin inşaatın durdurulması yönünde karar vermiş, Trump yönetimi ise bu kararı temyize taşımıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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