ABD Başkanı Trump bu kez İsviçre'yi hedef aldı: Tek bir imza ile elit ülke olmaktan çıkarırım!

ABD Başkanı Donald Trump, Punchbowl News’ten Jake Sherman’a verdiği röportajda ABD iç siyasetinden ekonomiye, kripto paralardan yapay zeka yarışına kadar dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Punchbowl News’in "Flyout Day" programı kapsamında gazeteci Jake Sherman’ın sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, Washington siyasetindeki son durumu ve yaklaşan ara seçimleri değerlendirdi.

Senato Cumhuriyetçi Lideri John Thune başta olmak üzere Kongre’deki isimlere sitem eden Trump, "SAVE America Yasası", kripto para düzenlemeleri, yapay zeka veri merkezleri ve küresel faiz politikalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"KRİPTO PARAYI VE YAPAY ZEKAYI ÇİN’E KAPTIRAMAYIZ"

Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Çin'in kripto paraları ele geçirmesini istemiyoruz. Çin'in yapay zeka alanında da başarılı olmasını istemiyorum. Kripto paralar çok önemli. İnsanların Bitcoin ile ödeme yaptığını giderek daha sık görüyorum ve artık nakit parayla ilgili bile bilgileri yok. Bu, dolarımız üzerindeki baskıyı önemli ölçüde azaltıyor. Bu, ülkemiz için iyi bir şey. Ancak, Çin'in kripto paraları ele geçirmesi, ki bunu çok isterler, veya Çin'in yapay zeka alanında da üstün gelmesi... Bu nedenle, yapay zeka konusunda Çin'den daha ilerideyiz. Kimse bunun mümkün olduğunu düşünmüyordu.

Eğer bir vali olsaydım, veri merkezlerine çok fazla ihtiyaç duyardım. Vergileri düşüreceğim. Yani, vergiler önemli ölçüde azalacak çünkü bu, muazzam bir gelir kaynağı. Ancak, Çin'in bu konuda bizi geçmesine izin veremeyiz. Birçok insan, yürütülen kampanyanın Çin tarafından finanse edildiğini düşünüyor."

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"YAPAY ZEKA İNTERNETTEN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR KONU"

Yapay zeka teknolojisinin gelecekteki küresel etkisine işaret eden Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka alanında kim kazanırsa, o kazanır. Bu kadar büyük bir konu. İnternetten çok daha büyük. Herkesin hayal edebileceğinden çok daha büyük olacak. Ne kadar büyük olduğunu hayal bile etmek mümkün değil."

"VERİ MERKEZLERİ PETROL ENDÜSTRİSİNDEN BÜYÜK OLABİLİR"

Teksas’taki veri merkezi tartışmalarına dikkat çeken Trump, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde Teksas'ın veri merkezlerine karşı olduğunu gördüm. Bence bu bir hata. Ben herhangi bir pozisyon almıyorum, sadece bunun bir hata olduğunu düşünüyorum çünkü başka topluluklar da bunları istiyor. Bir topluluk bir şeyi istediğinde, bu o topluluğa çok para geleceği anlamına gelir. Bence bunlar hiç de çirkin değil. Yani, bazı veri merkezlerine bakıyorum, hayatımda gördüğüm en inanılmaz binalar. Bunlar ekonomik açıdan son derece önemli. Yani, Teksas'ın veri merkezlerine 'hayır' demesi, potansiyel olarak petrol endüstrisinden daha büyük bir sektöre sahip olabileceği düşünüldüğünde, bir hata. Yani, veri merkezleri petrol endüstrisinden daha büyük olabilir."

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"SEÇMENLER CUMHURİYETÇİLERE KIZGIN, BANA DEĞİL"

Kendi seçmen tabanının Kongre’ye duyduğu tepkiye vurgu yapan Trump, "Eğer ben aday olmazsam, o insanlar oy kullanmaya gidecekler mi? Bunu kesin olarak söyleyemem. Çünkü dürüst olmak gerekirse, onların birçoğu Cumhuriyetçilere karşı çok kızgın. Onlar Cumhuriyetçilere kızgınlar, ama bana karşı değil." yorumunda bulundu.

"SON CUMHURİYETÇİ BAŞKAN OLABİLİRİM"

Kongre ve Senato’nun tutumunu eleştiren Trump, uyarılarda bulundu:

"Eğer Demokratlar iktidara gelirse, ben son Cumhuriyetçi başkan olabilirim. Eğer Senato aklını başına almazsa, ben son Cumhuriyetçi başkan olabilirim."

"TEK BİR İMZA İLE ELİT ÜLKE OLMAKTAN ÇIKARIRIM"

İsviçre ile de yaşanan ticaret açığına değinen Trump, şöyle tespit yaptı:

"İsviçre'ye bir göz atın. Bizde 39 milyar dolarlık bir açık var. Ben bu açığı tek bir imza ile ortadan kaldırabilirim ve o zaman onlar artık elit bir ülke olmayacak. Ancak onlar, faiz olarak sadece yüzde yarım oranında ödeme yapıyorlar. En düşük oranlara sahipler. Benim yapmam gereken tek şey, 'Benim İsviçre saatlerinize ihtiyacım yok. Ben sizin ürünlerinize ihtiyacım yok' demek. Böylece kendimizi 39, 41 milyar dolar tasarruf etmiş oluruz ve onlar, elit bir ülke olmaktan çıkıp çok sorunlu bir duruma düşerler. Neyse ki, ben iyi bir insanım."

"İRAN'A BİR SALDIRI DAHA YAPARSAK BENZİN FİYATLARI YÜKSELİR"

Orta Doğu’daki askeri gerilimin enerji piyasalarına yansımasını değerlendiren Trump, "İran ile bir anlaşma yapmak istiyorlar. Anlaşma yapmak istedikleri açık çünkü saldırıya uğramak istemiyorlar. Benzin fiyatları konusunda ise, eğer bir hamle daha yapmak zorunda kalırsak fiyatlar biraz daha artabilir. Sadece bir saldırı daha yapmak zorunda kalırsak yükselecektir. Anlaşma sağlarsak ya da gerilim düşerse fiyatlar iner." şeklinde konuştu.

MÜSLÜMAN SENATO ADAYINI HEDEF ALDI

Michigan’daki ön seçimleri değerlendiren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen gece Michigan’da kazanan aday adı Abdul, ama ben ona Abdullah diyorum. Asıl adı Abdullah, ama ondan sonra çok daha uzun bir ismi var, değil mi? Onun ülke için bir felaket olduğunu söylüyorlar. Ağzından iyi laflar çıkıyor. Onu izledim. İyi konuşuyor. Fena değil. Daha iyilerini de gördüm. Ama şunu söyleyeyim, o tür adamlar göreve gelirse bu ülkeyi mahvederler.

Rogers, ben aday listesindeyken kaybetti ve ben Michigan’da büyük bir zafer kazandım. Bence bunu hileyle yaptılar, onu hileyle yarışın dışına çıkardılar ama o çok iyi bir aday. Anketlere inanırsak, bu Abdullah’a karşı, genç kadın milletvekiline karşı olduğundan daha iyi performans gösteriyor."

"ÇOCUKLARIMIN İŞLERİNE KARIŞMIYORUM"

Ailesinin ticaret ve kripto para faaliyetlerine yönelik etik kısıtlama tartışmalarına cevap veren Trump, aile şirketlerinin yönetimine müdahale etmediğini belirtti:

"Ben zaten hiçbir şeyi yönetmiyorum. Çocuklarımın yönetmesine izin veriyorum. Ve ben onlarla hiçbir zaman konuşmam. Eğer onlar bir alana girmek isterlerse, ben onlarla o konular hakkında konuşmam... Onlar hükümetle ilgilenmiyorlar. Onlarla 'Sizi seviyorum çocuklar' demekten başka pek bir şey konuşmuyorum."

AZİL OYU VEREN SENATÖRLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Adalet Bakanı adayı Todd Blanche'ın Senato'daki onay sürecini ve kendisine muhalefet eden Senatör Lisa Murkowski'yi değerlendiren Trump, "Todd Blanche harika bir beyefendi ve işinde çok başarılı. Eğer onu onaylamazlarsa bu çok üzücü olur ama hayatta kalırız. Todd vekaleten görevde kalır, oyunculuğuna devam eder ve biz de tekrar deneriz.

Murkowski'ye gelince; Alaska için tarihteki herhangi bir başkandan daha fazlasını yaptım ama o iyi değil. Beni azletmek için oy veren birini destekleyeceğimi mi sanıyorsunuz? MAGA tabanım sevdikleri kişiyi görevden almaya oy veren birine destek verirsem ne yapacağımı çok iyi bilir." diye konuştu.

PENTAGON BÜTÇESİNDE SON DURUM

30 Eylül'deki bütçe mücadelesi ve Pentagon kaynakları hakkında uyarılarda bulunan Trump, şunları söyledi:

"Demokratlar adeta kamikaze pilotları. Ülkeyi kapatmaktan yanalar. Eğer bütçe kararını çıkaramazlarsa ve Pentagon ihtiyaç duyduğu 60 milyar dolarlık bütçeyi alamazsa durum hiç iyi olmaz.

Filibuster kuralının kaldırılmasını görmek isterim. Demokratlar iktidara gelir gelmez filibuster'ı ilk saat içinde kaldıracaklar, DC ve Porto Riko'yu eyalet yapıp Yüksek Mahkeme üye sayısını 23'e çıkaracaklar. Onlar bunu yapmadan bizim bu adımı atmamız gerekiyordu."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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