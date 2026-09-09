Ayhan Aydın, Özgür Çelik’in “savcı tehdidi” iddiasını yalanladı: “Böyle bir olay yaşanmadı”

Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, Özgür Çelik’in “savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiği ve engelli eşi ile çocuğu nedeniyle baskıya boyun eğdiği” yönündeki iddialarını savcılık ifadesinde yalanladı. Aydın, AK Parti’ye geçiş kararını kendi hür iradesiyle aldığını belirterek, “Hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim” dedi.

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın hakkında ortaya attığı “Savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildi, engelli eşi ve çocuğu nedeniyle teslim oldu” iddiası sonraısnda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılığın resen başlattığı soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan Ayhan Aydın, Çelik’in sözlerini açık ve net biçimde yalanladı.

Aydın, müşteki sıfatıyla verdiği ifadesinde, “Bu sözler tarafıma ait değildir ve anlatılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim. Bir Cumhuriyet Savcısının ya da başka bir kamu görevlisinin beni tehdit ettiği yönündeki iddia tümüyle asılsızdır. Böyle bir olay yaşanmamıştır” dedi.

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik

“ÖZGÜR ÇELİK BENİ HİÇ ARAMADI”

Ayhan Aydın’ın ifadesinde dikkat çeken bir başka detay ise Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde yaşanan telefon trafiği oldu. CHP’den istifa edip AK Parti’ye katılmasının sonrasında Özgür Çelik’in kendisini hiç aramadığını belirten Aydın, buna karşılık Çelik’in ricasıyla aradıklarını söyleyen kişiler tarafından defalarca telefonla arandığını aktardı.

Aydın, bu görüşmelerin Üsküdar Belediyesinde gerçekleştirilecek başkan vekilliği seçiminde kendisi üstünde baskı kurmaya yönelik olduğunu belirterek, “Üst üste yapılan bu aramalar sebebiyle manevi huzurum bozularak panik atak krizleri yaşayacak noktaya sürüklendim” dedi.

Aydın, yaşadığı yoğun baskı sebebiyle bazı konuşmalarda ne söylendiğini ve kendisinin ne söylediğini dahi tam hatırlayamayacak duruma geldiğini fakat bir konuda kesin olduğunu vurguladı: Özgür Çelik’e ya da herhangi bir kişiye, savcı tarafından tehdit edildiğini veya baskı altında olduğunu hiçbir şekilde söylemedi.

Ayhan Aydın, Özgür Çelik’in “savcı tehdidi” iddiasını yalanladı: “Böyle bir olay yaşanmadı”

“ENGELLİ EŞİM VE ÇOCUĞUM ÜZERİNDEN BASKI GÖRMEDİM”

Özgür Çelik’in açıklamasında yer alan, Aydın’ın engelli eşi ve çocuğu sebebiyle baskıya boyun eğdiği doğrultusundaki sözler de ifadede açık biçimde reddedildi.

Aydın, “Engelli eşim ve çocuğum üzerinden baskı gördüğüm iddiası da doğru değildir. Ailemin ve çocuğumun bu şekilde siyasi bir tartışmanın içine çekilmesi beni ve aile bireylerimi çok üzmüştür. Bunu kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Siyasi tercihini uzun zamandır devam eden rahatsızlıklarının sonrasında değiştirdiğini aktaran Aydın, “Meclis üyeliğinden istifam ve AK Parti’ye katılmam tamamen kendi hür irademle gerçekleşmiştir. Bu kararı uzun süre düşünerek, kendi siyasi kanaatim doğrultusunda verdim” dedi.

Aydın, kararının bir anda verilmediğini, belirli bir süreç içinde yaşadığı rahatsızlıkların sonucunda oluştuğunu belirtti.

CHP’DEN AYRILMA NEDENİNİ DE AÇIKLADI

Aydın’ın savcılık ifadesinde CHP’den ayrılma gerekçelerine ilişkin açıklamaları da dikkat çekti. Bir süredir Üsküdar Belediyesine yönelik kamuoyunda gündeme gelen yolsuzluk iddialarından ve bu iddialar karşısında belediye yönetimi ile partisinin tutumundan rahatsız olduğunu söyleyen Aydın, Üsküdarlı spor kulüpleriyle alakalı gündeme getirilen konuların da bu rahatsızlıklar arasında olduğunu söyledi.

Parti içinde görüş ve eleştirilerini defalarca belirttiğini kaydeden eden Aydın, buna karşın herhangi bir karşılık alamadığını ve konunun üstüne gidilmemesinin kendisini ayrıca rahatsız ettiğini söyledi.

Aydın, “Gelinen aşamada kendi ilke ve değerlerimle bağdaşmayan bir yapı içinde kalmamın mümkün olmadığını görerek siyasi tercihimi değiştirdim. Bu tercih baskı sonucu değil, tamamen vicdani bir kanaatin sonucudur” dedi.

“SİYASİ TERCİHİM NEDENİYLE AİLEM MAĞDUR EDİLDİ”

Aydın, siyasi tercih hakkının Anayasa’nın 67. maddesiyle güvence altına alındığını anımsatarak, bu hakkını kullanmasının sonrasında hakkında gerçeğe aykırı açıklamalar yapılmasının hem kendisini hem de ailesini mağdur ettiğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik’in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin sonrasında yaptığı açıklamada kullandığı “Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum dedi” şeklindeki sözler üzerine resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Ayhan Aydın ise Çelik’in açıklamasındaki temel iddiaların tamamını reddederek, savcı veya herhangi bir kamu görevlisi tarafından tehdit edilmediğini, AK Parti’ye geçiş kararını kendi hür iradesiyle verdiğini ve asıl baskının Üsküdar’daki başkan vekilliği seçimi öncesinde Özgür Çelik’in çevresinden geldiğini söyleyen kişilerin telefonlarıyla yaşandığını beyan etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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