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Sporting-Galatasaray maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayın bilgileri

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Sporting-Galatasaray maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayın bilgileri

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Portekiz deplasmanına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Sporting karşısında Avrupa macerasına galibiyetle başlamayı hedeflerken futbolseverler de karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. “Sporting Galatasaray maçı hangi kanalda?”, “Sporting Galatasaray maçı nerede izlenir?” ve “Şampiyonlar Ligi Sporting Galatasaray maçı şifresiz mi?” soruları maç öncesinde gündemin merkezinde.

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Geçtiğimiz sezon lig aşamasında Eintracht Frankfurt, Liverpool, Bodo/Glimt, Ajax, Union Saint-Gilloise, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşan Galatasaray, 8 maç sonunda 10 puan topladı ve 20. sırada yer aldı. Üst tura yükselen Galatasaray, son 16 turu play-off aşamasında Juventus ile eşleşti. İtalyan temsilcisini geçerek son 16 turuna kalan sarı-kırmızılılar, bu aşamada Liverpool'a elenmişti. Peki, Sporting-Galatasaray maçı nerede izlenir, hangi kanalda?

SPORTİNG-GALATASARAY MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta karşılaşması Sporting-Galatasaray maçı TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşma Tabii platformu üzerinden de canlı izlenebilecek.

Sporting-Galatasaray maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiSporting-Galatasaray maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayın bilgileri

SPORTİNG-GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Sporting-Galatasaray maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Sporting-Galatasaray maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiSporting-Galatasaray maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayın bilgileri

SPORTİNG-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sporting ile Galatasaray arasındaki karşılaşma 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas düdük çalacak.

Sporting-Galatasaray maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiSporting-Galatasaray maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayın bilgileri

SPORTİNG-GALATASARAY MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Sane, Barış Alper

Sporting: Rui Silva, Fresneda, Debast, Inacio, Araujo, Doumbia, Altimira, Zalazar, Catamo, Gonçalves, Suarez

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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