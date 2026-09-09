UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanırken Galatasaray, deplasmanda Sporting Lizbon karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı temsilcinin Portekiz'de oynayacağı kritik mücadele öncesinde kamp kadrosu belli olurken, bazı önemli futbolcuların kafilede yer almaması dikkat çekti. Osimhen sakat mı, Lemine ve Singo neden yok, cezalı mı soruları ise futbolseverlerin gündeminde. İşte, Sporting Lizbon Galatasaray maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler...

Galatasaray ile Sporting Lizbon arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak mücadelede Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Peki, Osimhen sakat mı, Lemine ve Singo neden yok, cezalı mı? İşte, Sporting Lizbon Galatasaray maç kadrosu...

SPORTİNG LİZBON GALATASARAY MAÇ KADROSU

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leão, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov

Sporting Lizbon Galatasaray maç kadrosu! Osimhen sakat mı, Lemine ve Singo neden yok, cezalı mı?

OSİMHEN SAKAT MI, LEMİNE VE SİNGO NEDEN YOK, CEZALI MI?

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yapılan MR ve ileri tetkiklerde Osimhen'in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain, yani kanama ve zorlanma tespit edildi. Galatasaray, oyuncunun tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Sporting Lizbon Galatasaray maç kadrosu! Osimhen sakat mı, Lemine ve Singo neden yok, cezalı mı?

Lemina'nın yapılan kontrollerinde de sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain, kanama ve zorlanma tespit edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Gabonlu futbolcunun tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Singo'nun da sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edildi. Tedavisi devam eden oyuncunun milli ara sonrasında takıma dönmesi bekleniyor.



Sporting Lizbon Galatasaray maç kadrosu! Osimhen sakat mı, Lemine ve Singo neden yok, cezalı mı?

SPORTİNG LİZBON GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Sane, Barış Alper

Sporting: Rui Silva, Fresneda, Debast, Inacio, Araujo, Doumbia, Altimira, Zalazar, Catamo, Gonçalves, Suarez

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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