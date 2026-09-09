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Dünya

Türkiye Mısır'da savunma ağını büyütüyor! Zafer" ile Afrika ve Körfez'e açılacak

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Türkiye Mısır'da savunma ağını büyütüyor! Zafer
Fotoğraf Başlığı Türkiye Mısırda savunma ağını büyütüyor! Zafer ile Afrika ve Körfeze açılacak

Türk savunma sanayisinin yurt dışındaki üretim ağı genişliyor. MKE, hisselerinin tamamına sahip olduğu "Zafer" şirketini Mısır'ın başkenti Kahire'de kurdu.

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Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yurt dışındaki üretim ve teknoloji transferi çalışmalarına Mısır'ı da ekledi.

El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı'nda konuşan MKE Genel Müdürü Keleş, Mısır'daki yeni şirketten TOLGA satışına ve ortak mühimmat üretimine kadar yürütülen çalışmaları anlattı.

Keleş, Mısır'ı yalnızca ürün satılacak bir pazar olarak görmediklerini, iki ülkenin kabiliyetlerini bir araya getirecek ortak üretim modeline odaklandıklarını söyledi.

Türkiye Mısır'da savunma ağını büyütüyor! Zafer" ile Afrika ve Körfez'e açılacak
Başlık ResmiTürkiye Mısır'da savunma ağını büyütüyor! Zafer" ile Afrika ve Körfez'e açılacak

KAHİRE'DE "ZAFER" ŞİRKETİ KURULDU

MKE'nin Mısır'daki yapılanmasının merkezinde "Zafer" şirketi yer alacak. Şirketin tamamının MKE'ye ait olduğunu açıklayan Keleş, şöyle konuştu:

"Yüzde yüz Mısır hukukuna göre kurulan, hisselerinin tamamı MKE'ye ait olan 'Zafer' adıyla bir şirket kurduk. Bu kurmuş olduğumuz şirket hem Mısır'da MKE adına ticari faaliyetlerimizi yönetiyor olacak hem de burada kuracağımız ortak girişimlerde ortak üretim tesislerini o firma üzerinden kuruyor olacağız."

Keleş, Kahire'de kurulan şirketin Afrika ve Körfez'deki faaliyetlerde de rol üstleneceğini açıkladı:

"Burada bizim diğer firmalar ya da yerel firmalarla kuracağımız ortaklıkları bu firma kuruyor olacak. Yani Zafer ortak olacak o firmalara. Mısır'daki ticari süreçlerimize, hatta Afrika'daki ve Körfez bölgesindeki ticari faaliyetlerimize katkı sağlamak üzere böyle bir firmayı Kahire'de kurduk."

Türkiye Mısır'da savunma ağını büyütüyor! Zafer" ile Afrika ve Körfez'e açılacak
Başlık ResmiTürkiye Mısır'da savunma ağını büyütüyor! Zafer" ile Afrika ve Körfez'e açılacak

MISIR'A TOLGA SATIŞI YAPILDI

MKE'nin Mısır'daki bir diğer adımı ise TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi oldu. Sisteme Mısır'ın ilgi gösterdiğini açıklayan Keleş, ilk satışın gerçekleştirildiğini kaydetti:

"Mısır da bununla ilgileniyor ve Mısır'a da TOLGA satışı yaptık. TOLGA'yı envantere sokmak adına şimdi sembolik bir satış yaptık."

MKE, söz konusu satışın devamını ortak üretim modeliyle getirmeyi hedefliyor.

TÜRK SİSTEMLERİ MISIR ARAÇLARIYLA BİRLEŞECEK

Keleş, Mısır'ın askeri araç üretim kabiliyeti ile MKE'nin savunma teknolojilerini bir araya getirecek bir model üzerinde çalışıldığını da açıkladı.

"Burada Mısır'ın askeri araç üretme kabiliyeti var. Mısır'ın o kabiliyetiyle bizim kule ve komuta kontrol sistemi, hard kill, soft kill çözümlerimiz, bütün bunların entegre edildiği müşterek bir üretim üzerinde ilerliyoruz."

Mısır Askeri Üretim Bakanlığı ile patlayıcılar başta olmak üzere çeşitli savunma sanayisi ürünlerinin ortak üretimi ve geliştirilmesini kapsayan bir mutabakat zaptı da imzalandı.

Keleş, "Mısır'la müşterek enerjetik malzemeler, patlayıcı malzemelerinin üretilmesi, çeşitli mühimmat ekipmanlarının birlikte üretilmesine ilişkin olarak bir sözleşme yaptık" dedi.

HEDEF AFRİKA VE KÖRFEZ PAZARI

MKE'nin planı yalnızca Mısır'ın ihtiyaçlarıyla sınırlı kalmayacak. Keleş, kurulacak ortak girişimin TOLGA başta olmak üzere Türk savunma ürünlerinin daha geniş bir coğrafyaya ulaşmasında kullanılacağını söyledi:

"Mısır'daki bu bizim kuracağımız ortak girişim üzerinden bütün Afrika pazarına, artık Körfez'e pazarlayacak şekilde de bir altyapı oluşturuyoruz."

SIRADA ABD VE ASYA VAR

MKE'nin uluslararası üretim ağına ilişkin yeni bilgiler de paylaşan Keleş, Kanada'daki ortak girişim çalışmalarının devam ettiğini, Mısır'ın ardından ABD'de bazı yatırımları görüşeceklerini açıkladı.

Malezya ve Endonezya'da da çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Keleş, Malezya'da girdikleri bir ihalenin yerel üretim şartları içerdiğini ifade etti.

Keleş, ayrıca "Dünyanın dört bir tarafında bu yeteneklerimizle hem üretim ağımızı, hem networkümüzü hem de pazarımızı genişletmeye çalışıyoruz" yorumunda bulundu.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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