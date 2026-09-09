Çanakkale'de otel odasında 2 çocukla yakalanan iş adamı tutuklandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 15 yaşındaki 2 erkek çocukla birlikte bir otel odasında bulunduğu iddia edilen akaryakıt istasyonu sahibi Ş.T. (69), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 7 Ağustos akşamı Gelibolu ilçesine bağlı Alaeddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, ilçede iki akaryakıt istasyonunun sahibi olduğu öğrenilen 69 yaşındaki iş adamı Ş.T.'nin, otel odasında 15 yaşındaki 2 erkek çocukla bulunduğu yönünde ihbar yapıldı.
İHBAR ÜZERİNE EKİPLER OTELE GİTTİ
Saat 21.30 sıralarında yapılan ihbar üzerine polis ekipleri söz konusu otele sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ş.T. otel odasında yakalandı.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, çocukların ifadelerine de başvurulduğu öğrenildi.
MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.T., daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
Ş.T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.