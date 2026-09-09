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Sosyal medyadaki lüks yaşam ve mizansenlere yakın takip! Bakan Gürlek'ten 'Vanlı Kara Haydar' açıklaması

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada gündem olan “Vanlı Kara Haydar” ve Ali Haydar Kurum hakkında yürütülen adli süreçlerin ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Gürlek, suç gelirlerinin lüks yaşam ve benzeri mizansenlerle meşru gösterilmesine izin verilmeyeceğini belirterek, sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurguladı.

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Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Tançalan, sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ve düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlar nedeniyle mali incelemeye alındı. MASAK'tan da inceleme talep edilmişti.

Sosyal medyadaki lüks yaşam ve mizansenlere yakın takip! Bakan Gürlekten Vanlı Kara Haydar açıklaması
Başlık ResmiSosyal medyadaki lüks yaşam ve mizansenlere yakın takip! Bakan Gürlekten Vanlı Kara Haydar açıklaması

Tançalan, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin mali profili ile sosyal medyada görünen ekonomik yaşam standardı arasında uyumsuzluk bulunduğu belirtildi. Tançalan ise düğündeki altınların kiralık olduğunu ve düğün sonrasında iade edildiğini savundu.

Sosyal medyadaki lüks yaşam ve mizansenlere yakın takip! Bakan Gürlekten Vanlı Kara Haydar açıklaması
Başlık ResmiSosyal medyadaki lüks yaşam ve mizansenlere yakın takip! Bakan Gürlekten Vanlı Kara Haydar açıklaması

ALİ HAYDAR KURUM GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada “Vanlı bir iş insanı” ifadeleriyle paylaşılan görüntülerle gündeme gelen Ali Haydar Kurum da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Ümraniye'de gözaltına alındı. Soruşturmanın, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçu kapsamında yürütüldüğü bildirildi. Kurum hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı uygulandı.

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Sosyal medyada paylaştığı videoyla gündem olan Ali Haydar Kurum gözaltına alındı
GÜNDEM

Sosyal medyada paylaştığı videoyla gündem olan Ali Haydar Kurum gözaltına alındı

GÜRLEK’TEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

İki olayın kamuoyuna yansımasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, özellikle lüks yaşam, gösterişli düğün ve benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağının gizlenmesine yönelik faaliyetlerin inceleneceğini belirtti.

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Düğün takıları gündem olmuştu!
GÜNDEM

Düğün takıları gündem olmuştu! 'Vanlı Kara Haydar' tutuklandı

X hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek'in mesajı şöyle:

"Sosyal medya, hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir! Vatandaşlarımızın huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlar ile suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamlarımız gereken hassasiyeti göstermektedir. Son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olay bunun açık göstergesidir.

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Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen M.F.T. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin ardından şüpheli, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmıştır.

Benzer şekilde sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen A.H.K. hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış; şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.

Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir.

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Cumhuriyet Başsavcılıklarımız; emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde bu paylaşımların arkasındaki kişi, para ve suç bağlantılarını mali ve teknik incelemelerle ortaya çıkaracak, suç şüphesi bulunan durumlarda gerekli adli işlemleri gecikmeksizin uygulayacaktır.

Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır."

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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