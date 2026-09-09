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AÖL kayıt yenileme takviminde son durum! AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman?

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AÖL kayıt yenileme takviminde son durum! AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman?
Fotoğraf Başlığı AÖL kayıt yenileme takviminde son durum! AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Yeni dönemde Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, kayıt sürecinin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman?

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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme süreci için gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Lise diplomasını dışarıdan almayı hedefleyen öğrenciler, belirlenen tarihler arasında kayıt yenileme sürecini tamamlayabilecek.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Yeni dönem Açık Lise kayıt kılavuzu paylaşılmadı. Geçmiş dönem uygulamaları dikkate alındığında 1. dönem yeni kayıt ve yenileme maratonunun Eylül ayı itibarıyla başlayıp Ekim ayının ortalarına kadar sürmesi öngörülüyor.

AÖL kayıt yenileme takviminde son durum! AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman?
Başlık ResmiAÖL kayıt yenileme takviminde son durum! AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman?

AÇIK LİSE KAYDI NASIL YAPILIR?

Adaylar, ilk başvuru ile kayıt yenileme adımlarını il ve ilçelerdeki Halk Eğitimi Merkezi müdürlükleri aracılığıyla veya MEB'in e-Okul / AÖL internet altyapısını kullanarak gerçekleştirebilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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