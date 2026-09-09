2026-ÖZYES kapsamında Spor Bilimleri programlarında eğitim almak isteyen adayların heyecanlı bekleyişi sona eriyor. ÖSYM tarafından 15-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı'nın ardından gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. BESYO sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman merak edilirken ÖSYM tarihleri açıkladı. İşte, 2026-ÖZYES sonuç sorgulama ekranı ve tarihler...

2026-ÖZYES sonuç tarihi gündemde! Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar, ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden sınav sonuçlarını kontrol edebilecek. Peki, ÖZYES BESYO sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman?

2026 ÖZYES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-ÖZYES Ağustos ayında gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adayların en fazla merak ettiği konu sonuçların açıklanacağı tarih oldu.

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre 2026-ÖZYES sonuçları 9 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.

2026-ÖZYES sonuç sorgulama ekranı! ÖSYM ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman?

2026-ÖZYES SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2026-ÖZYES sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

Adayların sonuçlarına ulaşabilmek için ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine giriş yapması ve istenen kimlik ve aday bilgileriyle sorgulama işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.

2026-ÖZYES sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız.

2026-ÖZYES sonuç sorgulama ekranı! ÖSYM ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman?

ÖZYES TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 ÖZYES sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez de yerleştirme süreci başlayacak. Fakat 2026 ÖZYES tercih tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. 2025-ÖZYES kapsamında yerleştirme tercihleri 11 Eylül 2025 tarihinde başlayıp 18 Eylül 2025 tarihinde sona ermişti.

2025 ÖZYES ek yerleştirme tercihleri ise 14 Ekim 2025 saat 10.00'da başlayarak 20 Ekim 2025 saat 23.59'da tamamlanmıştı. Bu sene de benzer tarihlerde tercihlerin başlaması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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