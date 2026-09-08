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Spor

Trabzonspor'da Salah'a hoca aranıyor

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Trabzonspor'da Salah'a hoca aranıyor
Fotoğraf Başlığı Trabzonsporda Salaha hoca aranıyor

Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı futboluyla keyif veriyor. Her ne kadar kötü sonuçlar Fatih Tekke’nin ayrılığına neden olsa da Muhammed Salah, gol ve asistleriyle fark oluşturuyor! 34 yaşındaki dünya yıldızı, 4 maçta 4 gol ve 1 asiste imza attı.

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Trabzonspor’da Muhammed Salah özelinde hayaller ve gerçekler örtüşüyor gibi... Transferiyle büyük ses getiren Mısırlı oyuncu, şu ana kadar ligde sergilediği performansla hem tabela yaptı hem de keyif verdi. Her ne kadar Fırtına, Avrupa Ligi’ne veda etse ve beraberinde teknik direktör Fatih Tekke’nin ayrılığı gelse de Salah, oyunuyla mest ediyor. 4 maçta 4 gol ve 1 asiste imza atan 34 yaşındaki Mısırlı oyuncuya takım içinde de büyük saygı ve sevgi var. Örneğin G.Birliği maçında kazanılan penaltıda gole aç olan Onuachu’nun topu Salah’a vermesi gibi.

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Salah
Başlık ResmiSalah

SALAH’A HOCA ARANIYOR!

Oyun zekâsıyla fark oluşturan ve şu anda Trabzonspor tribünlerinin dolmasındaki en önemli neden olan Salah, Mısır halkının ilgisini de Karadeniz’e çekmiş durumda. Gençlere de örnek olan Salah, takım içinde lider konumunda. Yönetim, Salah sayesinde patlayan forma satışlarından, tribünlerin dolmasından ve şehirdeki hareketlilikten dolayı mutlu. Şu anda teknik direktör belirsizliğinin yaşandığı bordo mavililerde Ertuğrul Doğan yönetimi, bu bağlamdaki arayışını “Salah’ın ağırlığını kaldırabilecek bir isim” düşüncesiyle yapıyor.

Salah
Başlık ResmiSalah

ÇİMŞİR BUNU HEP YAPIYOR

Trabzonspor, emanetçi hocası Hüseyin Çimşir ile ligde G.Birliği’ne 5 gol birden attı. 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde eden bordo mavililer Hüseyin Hoca ile 2019-20 sezonunda da (Ünal Karaman’ın ayrılığı sonrası) ilk maçında Kasımpaşa’yı 6-0 mağlup etmişti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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