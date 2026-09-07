Derbi sonrası şampiyonluk oranları değişti: Favori belli oldu

Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un dördüncü hafta maçlarını oynamasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Kartal'ın sarı lacivertli ekibi mağlup ettiği haftada, sarı kırmızılılar ve bordo mavililer rakiplerini kayıpsız geçti.

Dört büyükler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Süper Lig'de dördüncü hafta maçlarını tamamladı.

MAÇLAR OYNANDI, ORANLAR DEĞİŞTİ

Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği haftada, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarını kayıpsız geçti. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, sarı lacivertlileri mağlup ederek puanını 9'a çıkardı. Sarı kırmızılı ekip ise Başakşehir deplasmanından kayıpsız dönerek 10 puanla liderliğini sürdürdü. Fatih Tekke'nin ayrılmasının ardından Hüseyin Çimşir yönetimindeki ilk maçına Gençlerbirliği karşısında çıkan Trabzonspor, sahadan 5 gollü galibiyetle ayrılarak puanını 7 yaptı. İsmail Kartal'ın ekibi ise dört haftada 6 puan kaybederek kötü bir başlangıca imza attı.

Galatasaray Futbol Takımı

GÜNCEL ORANLAR ŞÖYLE

Dört büyüklerin müsabakalarını tamamlamasının ardından şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı.

1- Galatasaray: 1.95 (Önceki oran 2.04)

2- Fenerbahçe: 2.23 (Önceki oran 2.14)

3- Beşiktaş: 8.6 (Önceki oran 10)

4- Trabzonspor: 8.6 (Önceki oran 7.6)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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