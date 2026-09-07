Acun Ilıcalı'nın Hull City'si İngiltere'ye damga vuruyor: Bu alanda tek takım!

Championship’tan Premier Lig’e yükselen Hull City, sezona fırtına gibi başladı. Acun Ilıcalı’nın takımı ilk 3 haftada 7 puan toplarken kalesini gole kapatan tek ekip olarak dikkat çekti.

Championship’ten Premier Lig’e yükselen Hull City, İngiltere’nin en üst düzey ligindeki ilk üç haftasında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu ekip, 7 puanla 3. sıraya yerleşirken henüz kalesinde gol görmedi.

Acun Ilıcalının Hull Citysi İngiltereye damga vuruyor: Bu alanda tek takım!

MANCHESTER UNITED’I DEVİRDİ

Hull City, Premier Lig macerasına Manchester United karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle başladı. Sezonun ilk haftasında güçlü rakibini mağlup eden İngiliz ekibi, lige iddialı bir giriş yaptı.

İkinci haftada Coventry deplasmanına çıkan Hull City, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak puanını 6’ya yükseltti. Acun Ilıcalı’nın takımı, üçüncü haftada ise Aston Villa’yı konuk etti ve sahasında golsüz berabere kaldı.

Acun Ilıcalının Hull Citysi İngiltereye damga vuruyor: Bu alanda tek takım!

ÜÇ MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Aston Villa karşısında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Hull City, ilk üç haftayı 7 puanla tamamladı. Manchester United ve Coventry karşısında aldığı galibiyetlerin ardından Aston Villa’dan da puan çıkaran Hull City, üç maç sonunda 3. sırada yer aldı.

Sezon öncesinde Premier Lig’de kalıcı olma konusunda birçok futbol otoritesi tarafından fazla şans verilmeyen Hull City, geride kalan üç haftada beklentilerin üzerinde kalesinde gol yemeyerek damga vuran bir performans sergiledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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