Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Küçük işletmelere büyük destek! Esnafa 87,4 milyar liralık can suyu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Küçük işletmelere büyük destek! Esnafa 87,4 milyar liralık can suyu

Esnafa faiz indirimli kredi desteği bu yıl da devam ediyor. 2026’nın ilk 7 ayında 114 bin 306 kredi kullandırılırken, sağlanan finansman 87,4 milyar lirayı aştı. 2002’den bu yana kullandırılan toplam kredi tutarı ise 826,6 milyar liraya yaklaştı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Esma Altın
ESMA ALTIN

Esnaf ve sanatkârlara yönelik faiz indirimli kredi desteği 2026’da da sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ilk 7 ayında 114 bin 306 kullandırım kapsamında 87,4 milyar lirayı aşan kredi sağlandığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Başlık ResmiTicaret Bakanı Ömer Bolat

Bolat, 2002’den bu yana kullandırılan faiz indirimli kredilerin toplamının ise 826,6 milyar liraya yaklaştığını bildirdi. Finansmana erişimi kolaylaştırmak amacıyla kredi limitlerinin artırıldığını, faiz ve komisyon oranlarında indirimler yapıldığını belirten Bolat, yatırım ve sıfır faizli kredi uygulamalarının da hayata geçirildiğini söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER
26 bin 709’a ulaştı! İkinci el araçta işletme sayısı 5 yılda 5 kat arttı
EKONOMİ

26 bin 709’a ulaştı! İkinci el araçta işletme sayısı 5 yılda 5 kat arttı

Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi (ESBİS) verilerine göre Türkiye genelinde bugüne kadar 169 bin 835 tescil, 73 bin 159 terkin işlemi gerçekleştirildi. Bolat, terkinlerin yalnızca ekonomik zorluklardan kaynaklanmadığını; meslek değişikliği, emeklilik, vefat ve farklı sektöre geçiş gibi nedenlerle de gerçekleştiğini belirtti.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ÜÇ GEMİDE DERİN MESAİ
ÜÇ GEMİDE DERİN MESAİ
Mavi Vatan’ın devleri kayıpları arıyor
SEZONUN İLK DERBİSİ KARTAL'IN!
SEZONUN İLK DERBİSİ KARTAL'IN!
Fenerbahçe başladı, Beşiktaş bitirdi
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
PARAYI VEREN 'EFSANE' OLUYOR!
PARAYI VEREN 'EFSANE' OLUYOR!
Sosyal medyada milyarlık gizli reklam çarkı!
ÜÇ İSİMDEN KÖTÜ HABER
ÜÇ İSİMDEN KÖTÜ HABER
Sporting öncesi sakatlık depremi
PAHALILIĞA FAKLI ÇÖZÜM!
PAHALILIĞA FAKLI ÇÖZÜM!
TL yerine avroyu baz alsak nasıl olur?
DERBİ ÖNCESİ DEV OPERASYON
DERBİ ÖNCESİ DEV OPERASYON
Bakan Gürlek duyurdu: 1.200 hesaba el konuldu
‘MERKEZ’İN KARARI YAKLAŞIRKEN…
‘MERKEZ’İN KARARI YAKLAŞIRKEN…
Piyasa 10 Eylül'de 'pas' bekliyor
MALİYETİ DÜŞÜREN YÖNTEM
MALİYETİ DÜŞÜREN YÖNTEM
Toprağa yeşil gübre çiftçiye %20 kazanç
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
Oyuncunun vücudunda morluklar tespit edildi
HAVADA DEHŞET!
HAVADA DEHŞET!
Yolcuyu koltuğa bantlayıp, rotayı değiştirdiler
ŞİRKETLER YARIŞA GİRDİ
ŞİRKETLER YARIŞA GİRDİ
Konut piyasasına müteahhit dopingi!
DENİZLİ'DE KANLI GECE!
DENİZLİ'DE KANLI GECE!
Kafede çatışma çıktı, ölü ve yaralılar var
"GEREKİRSE LİGLERİ ERTELEYİN"
Yıldırım'dan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı
ABD'DEN SUVEYDA MESAJI!
ABD'DEN SUVEYDA MESAJI!
"Alternatifi zafer değil, yas dönemi"
"TÜM SORUMLULUK BENDE
İsmail Kartal derbi sonrası özür diledi
ALTINDA 2027 HESABI!
ALTINDA 2027 HESABI!
Uzman tek tek anlattı! Düşüş geçici, beklenti yüksek
"MİDE BULANDIRIYORLAR"
Kerem Aktürkoğlu'ndan penaltı isyanı
GÖZLER ARTIK BU HATTA!
GÖZLER ARTIK BU HATTA!
İstanbul için yeni kritik deprem senaryosu
ZİRVEYE BİR ADIM KALDI!
ZİRVEYE BİR ADIM KALDI!
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finalde
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Tarımda maliyeti düşüren doğal yöntem! Toprağa yeşil gübre çiftçiye %20 kazanç
Toprağa yeşil gübre çiftçiye %20 kazanç
Kaydet
OVP bugün belli oluyor! Ekonomide üç yıllık yol haritası açıklanacak
Ekonomide üç yıllık yol haritası açıklanacak
Kaydet
Sosyal medyada milyarlık gizli reklam çarkı! Parayı veren 'efsane' oluyor!
Sosyal medyada milyarlık gizli reklam çarkı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.