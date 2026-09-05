Gönül Dağı yeni oyuncuları, dizinin 7. sezonuyla ekranlara dönmesiyle birlikte dikkatleri üzerine çekti. Hikayede yaşanan uzun zaman atlaması Gedelli'de yeni bir dönemin kapısını açarken, kadroya dahil olan isimlerin yanı sıra önceki sezonlarda önemli karakterleri oynayan bazı oyuncuların vedası da gündeme geldi. Gönül Dağı'nın değişen oyuncu kadrosu ve yeni karakterlere ilişkin detaylar belli oldu.

RT 1'in uzun soluklu yapımı Gönül Dağı, 7. sezonunda hikayeyi yeni bir döneme taşıyor. Taner, Veysel ve Ramazan'ın ardından çocuklarının da daha fazla öne çıkacağı dizide, yeni oyuncular ve farklı karakterler izleyici karşısına çıkarken bazı isimler ise kadroda yer almıyor.

GÖNÜL DAĞI YENİ OYUNCULAR KİM?

Gönül Dağı'nın 7. sezon kadrosuna Yağız Kılınç, Berke Acar ve Kerem Alp Kabul dahil oldu. Yeni dönemin öne çıkan genç karakterlerini canlandıracak üç oyuncudan Yağız Kılınç, Taner'in oğlu Ali rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Berke Acar, Veysel'in oğlu Yusuf'u canlandırırken Kerem Alp Kabul ise Ramazan'ın oğlu Ramazan Mete'yi oynuyor.

Gönül Dağı yeni oyuncular kim, kimler diziden ayrıldı? Gönül Dağı 7. sezon oyuncu kadrosu

Bunun dışında, Esila Umut, Miray Akay, Bilgesu Kural, Özge Bilici, Erkan Sever, Onuryay Evrentan, Fırat Doğruloğlu, Okan Selvi ve Emir Özden de 7. sezon kadrosuna katılan isimler arasında. Esila Umut, Ali'nin hikayesinde önemli bir yere sahip olacak Zehra'yı, Bilgesu Kural Yusuf'un partneri Aslı'yı, Özge Bilici ise Ramazan Mete'nin partneri Selin'i canlandırıyor. Miray Akay, Yağmur karakteriyle kadroya dahil olurken Fırat Doğruloğlu Mahir, Okan Selvi Kazım, Emir Özden ise Kahveci Rıfat'ın oğlu Ömer rolünde yer alıyor. Erkan Sever kaymakamı, Onuryay Evrentan da kaymakamın eşini canlandırıyor.

Gönül Dağı yeni oyuncular kim, kimler diziden ayrıldı? Gönül Dağı 7. sezon oyuncu kadrosu

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN KİMLER AYRILDI, NEDEN?

Gönül Dağı'nın 7. sezonu öncesinde Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Sercan Badur kadrodan ayrılan isimler arasında yer aldı. Dizinin ilk bölümlerinden itibaren Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar'ın vedasıyla uzun süredir devam eden önemli bir karakterin hikayesi sona erdi. Veysel karakterine hayat veren Semih Ertürk'ün ayrılması ise dizinin ana hikayesinde daha büyük bir değişime neden oldu. Yeni sezon hikayesinde Cemile'nin Veysel'in yokluğunda çocuklarını büyütmeye çalışması ve oğlu Yusuf'un gençlik döneminin öne çıkması bu değişimin senaryoya yansıyan taraflarından biri oldu. Sercan Badur da yeni sezon öncesinde projeye veda etti.

Gönül Dağı yeni oyuncular kim, kimler diziden ayrıldı? Gönül Dağı 7. sezon oyuncu kadrosu

GÖNÜL DAĞI 7. SEZON OYUNCU KADROSU

Berk Atan - Taner

Melis Sevinç - Selma

Nazlı Pınar Kaya - Cemile

Yağız Kılınç - Ali

Berke Acar - Yusuf

Kerem Alp Kabul - Ramazan Mete

Esila Umut - Zehra

Bilgesu Kural - Aslı

Özge Bilici - Selin

Yavuz Sepetçi - Ciritçi Abdullah

Serkan Kuru - Kenan

Nursena Say - Dr. Aysen

Erdal Cindoruk - Ağıtçı Hüseyin

Eser Eyüboğlu - Selami

Ferdi Sancar - Sefer

Feyza Işık - Döndü

Nuri Gökaşan - Dişçi Musa

Ege Aydan - Münir Başkan

Şebnem Dilligil - Halime

Erkan Sever - Kaymakam

Fırat Doğruloğlu - Mahir

Onuryay Evrentan - Serpil

Okan Selvi - Kazım

Süeda Çil - Adile

Miray Akay - Yağmur

Emir Özden - Ömer

Sait Seçkin - Divane

Hüseyin Sevimli - Rıfat

Emrah Kaman - Kadir

Seda Yıldız - Karınca Baba

Burak Haktanır - Hamdi

Aycan Koptur - Nazlı

Hacı Ali Konuk - Tekin

Sercan İnceer - Seyfettin

Faruk Karagöz - Yaşar

Gözde Dernek - Şennur

Türker Kantar - Muammer

Ekin Pasvanoğlu - Güneş

Yusuf Emir Gökçe - Neşet

Duru Çevik - Müjde

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