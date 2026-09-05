Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Gönül Dağı yeni oyuncular kim, kimler diziden ayrıldı? Gönül Dağı 7. sezon oyuncu kadrosu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Gönül Dağı yeni oyuncular kim, kimler diziden ayrıldı? Gönül Dağı 7. sezon oyuncu kadrosu

Gönül Dağı yeni oyuncuları, dizinin 7. sezonuyla ekranlara dönmesiyle birlikte dikkatleri üzerine çekti. Hikayede yaşanan uzun zaman atlaması Gedelli'de yeni bir dönemin kapısını açarken, kadroya dahil olan isimlerin yanı sıra önceki sezonlarda önemli karakterleri oynayan bazı oyuncuların vedası da gündeme geldi. Gönül Dağı'nın değişen oyuncu kadrosu ve yeni karakterlere ilişkin detaylar belli oldu.

Kaydet
a- | +A

RT 1'in uzun soluklu yapımı Gönül Dağı, 7. sezonunda hikayeyi yeni bir döneme taşıyor. Taner, Veysel ve Ramazan'ın ardından çocuklarının da daha fazla öne çıkacağı dizide, yeni oyuncular ve farklı karakterler izleyici karşısına çıkarken bazı isimler ise kadroda yer almıyor.

GÖNÜL DAĞI YENİ OYUNCULAR KİM?

Gönül Dağı'nın 7. sezon kadrosuna Yağız Kılınç, Berke Acar ve Kerem Alp Kabul dahil oldu. Yeni dönemin öne çıkan genç karakterlerini canlandıracak üç oyuncudan Yağız Kılınç, Taner'in oğlu Ali rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Berke Acar, Veysel'in oğlu Yusuf'u canlandırırken Kerem Alp Kabul ise Ramazan'ın oğlu Ramazan Mete'yi oynuyor.

Gönül Dağı yeni oyuncular kim, kimler diziden ayrıldı? Gönül Dağı 7. sezon oyuncu kadrosu
Başlık ResmiGönül Dağı yeni oyuncular kim, kimler diziden ayrıldı? Gönül Dağı 7. sezon oyuncu kadrosu

Bunun dışında, Esila Umut, Miray Akay, Bilgesu Kural, Özge Bilici, Erkan Sever, Onuryay Evrentan, Fırat Doğruloğlu, Okan Selvi ve Emir Özden de 7. sezon kadrosuna katılan isimler arasında. Esila Umut, Ali'nin hikayesinde önemli bir yere sahip olacak Zehra'yı, Bilgesu Kural Yusuf'un partneri Aslı'yı, Özge Bilici ise Ramazan Mete'nin partneri Selin'i canlandırıyor. Miray Akay, Yağmur karakteriyle kadroya dahil olurken Fırat Doğruloğlu Mahir, Okan Selvi Kazım, Emir Özden ise Kahveci Rıfat'ın oğlu Ömer rolünde yer alıyor. Erkan Sever kaymakamı, Onuryay Evrentan da kaymakamın eşini canlandırıyor.

Gönül Dağı yeni oyuncular kim, kimler diziden ayrıldı? Gönül Dağı 7. sezon oyuncu kadrosu
Başlık ResmiGönül Dağı yeni oyuncular kim, kimler diziden ayrıldı? Gönül Dağı 7. sezon oyuncu kadrosu

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN KİMLER AYRILDI, NEDEN?

Gönül Dağı'nın 7. sezonu öncesinde Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Sercan Badur kadrodan ayrılan isimler arasında yer aldı. Dizinin ilk bölümlerinden itibaren Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar'ın vedasıyla uzun süredir devam eden önemli bir karakterin hikayesi sona erdi. Veysel karakterine hayat veren Semih Ertürk'ün ayrılması ise dizinin ana hikayesinde daha büyük bir değişime neden oldu. Yeni sezon hikayesinde Cemile'nin Veysel'in yokluğunda çocuklarını büyütmeye çalışması ve oğlu Yusuf'un gençlik döneminin öne çıkması bu değişimin senaryoya yansıyan taraflarından biri oldu. Sercan Badur da yeni sezon öncesinde projeye veda etti.

Gönül Dağı yeni oyuncular kim, kimler diziden ayrıldı? Gönül Dağı 7. sezon oyuncu kadrosu
Başlık ResmiGönül Dağı yeni oyuncular kim, kimler diziden ayrıldı? Gönül Dağı 7. sezon oyuncu kadrosu

GÖNÜL DAĞI 7. SEZON OYUNCU KADROSU

Berk Atan - Taner

Melis Sevinç - Selma

Nazlı Pınar Kaya - Cemile

Yağız Kılınç - Ali

Berke Acar - Yusuf

Kerem Alp Kabul - Ramazan Mete

Esila Umut - Zehra

Bilgesu Kural - Aslı

Özge Bilici - Selin

Yavuz Sepetçi - Ciritçi Abdullah

Serkan Kuru - Kenan

Nursena Say - Dr. Aysen

Erdal Cindoruk - Ağıtçı Hüseyin

Eser Eyüboğlu - Selami

Ferdi Sancar - Sefer

Feyza Işık - Döndü

Nuri Gökaşan - Dişçi Musa

Ege Aydan - Münir Başkan

Şebnem Dilligil - Halime

Erkan Sever - Kaymakam

Fırat Doğruloğlu - Mahir

Onuryay Evrentan - Serpil

Okan Selvi - Kazım

Süeda Çil - Adile

Miray Akay - Yağmur

Emir Özden - Ömer

Sait Seçkin - Divane

Hüseyin Sevimli - Rıfat

Emrah Kaman - Kadir

Seda Yıldız - Karınca Baba

Burak Haktanır - Hamdi

Aycan Koptur - Nazlı

Hacı Ali Konuk - Tekin

Sercan İnceer - Seyfettin

Faruk Karagöz - Yaşar

Gözde Dernek - Şennur

Türker Kantar - Muammer

Ekin Pasvanoğlu - Güneş

Yusuf Emir Gökçe - Neşet

Duru Çevik - Müjde

İLGİLİ HABERLER
Gönül Dağı
HABERLER
Gönül Dağı'nın Ramazan Mete'si Kerem Alp Kabul kimdir, kaç yaşında?
Berke Acar kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Gönül Dağı
HABERLER
Berke Acar kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Gönül Dağı'nda Yusuf'u oynuyor
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
DERBİDE İKİNCİ GOL!
DERBİDE İKİNCİ GOL!
Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş
DERBİ ÖNCESİ DEV OPERASYON
DERBİ ÖNCESİ DEV OPERASYON
Bakan Gürlek duyurdu: 1.200 hesaba el konuldu
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
Oyuncunun vücudunda morluklar tespit edildi
SAVAŞIN KADERİ BU MASADA
SAVAŞIN KADERİ BU MASADA
Putin'den ABD temasına yeşil ışık!
ZİRVEYE BİR ADIM KALDI!
ZİRVEYE BİR ADIM KALDI!
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finalde
MÜSTEHCENLİK OPERASYONU!
MÜSTEHCENLİK OPERASYONU!
Tuğba Ekinci dahil 5 kişi gözaltına alındı
TAHLİYEYE MAHKEME FRENİ!
TAHLİYEYE MAHKEME FRENİ!
Katliamcı saldırganın annesi için yeni karar
"BU BİR HATIRLATMADIR"
Kıyafet düzenlemesi tartışmasına nokta koydu!
BATAN GEMİ BULUNDU!
BATAN GEMİ BULUNDU!
Tuğberk İmamoğlu 720 metre derinlikte tespit edildi
'KARDEŞLİK' VURGUSU
'KARDEŞLİK' VURGUSU
Erdoğan, "4 büyükler"in başkanlarını kabul etti
KATAR'DAN TÜRKİYE BELGESELİ!
KATAR'DAN TÜRKİYE BELGESELİ!
Fransa'yı geride bırakan Ankara formülüne dikkat çektiler
'BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL ANI SAKLI'
'BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL ANI SAKLI'
Luis Enrique'den G.Saray maçı için ilk açıklama
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
100 bin lira yatıran 76 bin lira kâr etti!
'AL SANA SANTRFOR KARDEŞİM'
'AL SANA SANTRFOR KARDEŞİM'
Trabzon’un yeni golcüsünü eski hocaları anlattı
457 YILLIK EZBER BOZULUYOR
457 YILLIK EZBER BOZULUYOR
Dünya haritası değişecek, 164 ülke kabul etti
BAYRAKTAR'DAN KORKTULAR
BAYRAKTAR'DAN KORKTULAR
Yunan F-16'ları çaresiz bırakan gece taktiği!
EN DÜŞÜK MAAŞ...
EN DÜŞÜK MAAŞ...
Memur ve emekli zammı için 3 kritik tahmin
3 GÜNLÜK TALİMAT GELDİ
3 GÜNLÜK TALİMAT GELDİ
Putin, Trump'ın çağrısına karşılık verdi!
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!
Köprü ve otoyol özelleştirmesi gündem olmuştu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gerginlik: Üç sarı kart çıktı
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gerginlik: Üç sarı kart çıktı
Kaydet
Serhat Kılıç’ın ölümü şüpheli bulundu! Evindeki detay dikkat çekti, hepsi masadaydı...
Serhat Kılıç’ın evindeki detay dikkat çekti!
Kaydet
Derbide şok sakatlık: Golü attı, ikinci yarıya çıkamadı
Derbide şok sakatlık: Golü attı, ikinci yarıya çıkamadı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.