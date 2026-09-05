Gönül Dağı yeni oyuncular kim, kimler diziden ayrıldı? Gönül Dağı 7. sezon oyuncu kadrosu
Gönül Dağı yeni oyuncuları, dizinin 7. sezonuyla ekranlara dönmesiyle birlikte dikkatleri üzerine çekti. Hikayede yaşanan uzun zaman atlaması Gedelli'de yeni bir dönemin kapısını açarken, kadroya dahil olan isimlerin yanı sıra önceki sezonlarda önemli karakterleri oynayan bazı oyuncuların vedası da gündeme geldi. Gönül Dağı'nın değişen oyuncu kadrosu ve yeni karakterlere ilişkin detaylar belli oldu.
RT 1'in uzun soluklu yapımı Gönül Dağı, 7. sezonunda hikayeyi yeni bir döneme taşıyor. Taner, Veysel ve Ramazan'ın ardından çocuklarının da daha fazla öne çıkacağı dizide, yeni oyuncular ve farklı karakterler izleyici karşısına çıkarken bazı isimler ise kadroda yer almıyor.
GÖNÜL DAĞI YENİ OYUNCULAR KİM?
Gönül Dağı'nın 7. sezon kadrosuna Yağız Kılınç, Berke Acar ve Kerem Alp Kabul dahil oldu. Yeni dönemin öne çıkan genç karakterlerini canlandıracak üç oyuncudan Yağız Kılınç, Taner'in oğlu Ali rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Berke Acar, Veysel'in oğlu Yusuf'u canlandırırken Kerem Alp Kabul ise Ramazan'ın oğlu Ramazan Mete'yi oynuyor.
Bunun dışında, Esila Umut, Miray Akay, Bilgesu Kural, Özge Bilici, Erkan Sever, Onuryay Evrentan, Fırat Doğruloğlu, Okan Selvi ve Emir Özden de 7. sezon kadrosuna katılan isimler arasında. Esila Umut, Ali'nin hikayesinde önemli bir yere sahip olacak Zehra'yı, Bilgesu Kural Yusuf'un partneri Aslı'yı, Özge Bilici ise Ramazan Mete'nin partneri Selin'i canlandırıyor. Miray Akay, Yağmur karakteriyle kadroya dahil olurken Fırat Doğruloğlu Mahir, Okan Selvi Kazım, Emir Özden ise Kahveci Rıfat'ın oğlu Ömer rolünde yer alıyor. Erkan Sever kaymakamı, Onuryay Evrentan da kaymakamın eşini canlandırıyor.
GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN KİMLER AYRILDI, NEDEN?
Gönül Dağı'nın 7. sezonu öncesinde Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Sercan Badur kadrodan ayrılan isimler arasında yer aldı. Dizinin ilk bölümlerinden itibaren Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar'ın vedasıyla uzun süredir devam eden önemli bir karakterin hikayesi sona erdi. Veysel karakterine hayat veren Semih Ertürk'ün ayrılması ise dizinin ana hikayesinde daha büyük bir değişime neden oldu. Yeni sezon hikayesinde Cemile'nin Veysel'in yokluğunda çocuklarını büyütmeye çalışması ve oğlu Yusuf'un gençlik döneminin öne çıkması bu değişimin senaryoya yansıyan taraflarından biri oldu. Sercan Badur da yeni sezon öncesinde projeye veda etti.
GÖNÜL DAĞI 7. SEZON OYUNCU KADROSU
Berk Atan - Taner
Melis Sevinç - Selma
Nazlı Pınar Kaya - Cemile
Yağız Kılınç - Ali
Berke Acar - Yusuf
Kerem Alp Kabul - Ramazan Mete
Esila Umut - Zehra
Bilgesu Kural - Aslı
Özge Bilici - Selin
Yavuz Sepetçi - Ciritçi Abdullah
Serkan Kuru - Kenan
Nursena Say - Dr. Aysen
Erdal Cindoruk - Ağıtçı Hüseyin
Eser Eyüboğlu - Selami
Ferdi Sancar - Sefer
Feyza Işık - Döndü
Nuri Gökaşan - Dişçi Musa
Ege Aydan - Münir Başkan
Şebnem Dilligil - Halime
Erkan Sever - Kaymakam
Fırat Doğruloğlu - Mahir
Onuryay Evrentan - Serpil
Okan Selvi - Kazım
Süeda Çil - Adile
Miray Akay - Yağmur
Emir Özden - Ömer
Sait Seçkin - Divane
Hüseyin Sevimli - Rıfat
Emrah Kaman - Kadir
Seda Yıldız - Karınca Baba
Burak Haktanır - Hamdi
Aycan Koptur - Nazlı
Hacı Ali Konuk - Tekin
Sercan İnceer - Seyfettin
Faruk Karagöz - Yaşar
Gözde Dernek - Şennur
Türker Kantar - Muammer
Ekin Pasvanoğlu - Güneş
Yusuf Emir Gökçe - Neşet
Duru Çevik - Müjde