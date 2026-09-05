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Dünya

Önce saldırdı, sonra geri adım attı! Putin Trump'a verdiği sözü tuttu

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Önce saldırdı, sonra geri adım attı! Putin Trump'a verdiği sözü tuttu
Fotoğraf Başlığı Önce saldırdı, sonra geri adım attı! Putin Trumpa verdiği sözü tuttu

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD heyetinin Kiev ziyareti öncesinde başkente yönelik saldırıların üç gün durdurulması talimatını verdiğini açıkladı.

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ABD Başkanı Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla hazırlanan yeni teklifi Moskova ve Kiev'e ulaştırmak üzere Özel Temsilcisi Witkoff ile Kushner'i görevlendirmesinin ardından gözler Putin'e çevrildi.

Trump, iki temsilcinin beraberlerinde "savaşı sona erdirecek bir teklif" götürdüğünü açıklarken, Witkoff ve Kushner bugün Moskova'ya ulaştı. İki ismin Rusya'daki temaslarının ardından yarın Kiev'e geçmesi bekleniyor.

Önce saldırdı, sonra geri adım attı! Putin Trumpa verdiği sözü tuttu
Başlık ResmiÖnce saldırdı, sonra geri adım attı! Putin Trumpa verdiği sözü tuttu

ÖNCE SALDIRDI, ARDINDAN 3 GÜNLÜK TALİMAT GELDİ

ABD heyetinin temasları öncesinde Zelenski, temsilcilerin ziyareti boyunca Ukrayna'nın Rusya'ya hava saldırısı düzenlemeyeceğini açıklamış ve Moskova'dan da aynı adımı atmasını istemişti.

Ancak Rus ordusu 5 Eylül gecesi Ukrayna'ya saldırı düzenledi. Zelenski, uzun bir aranın ardından Kiev ve Boryspil havalimanlarının da hedef alındığını açıkladı.

Saatler sonra Kremlin'den dikkat çeken karar geldi.

PUTİN KİEV'E SALDIRILARI DURDURDU

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in ABD heyetinin Kiev'deki temasları nedeniyle Rus ordusuna üç günlük talimat verdiğini açıkladı.

"Putin, bugün gece yarısından itibaren üç gün boyunca Kiev'e saldırı düzenlenmemesi talimatını verdi."

Kararın Ukrayna tarafına da iletildiğini belirten Kremlin, saldırıların durdurulmasını ABD heyetinin Kiev'deki temaslarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesiyle ilişkilendirdi.

Önce saldırdı, sonra geri adım attı! Putin Trumpa verdiği sözü tuttu
Başlık ResmiÖnce saldırdı, sonra geri adım attı! Putin Trumpa verdiği sözü tuttu

TRUMP'IN TEKLİFİ ÖNCE PUTİN'E, SONRA ZELENSKİ'YE

Trump'ın görevlendirdiği Witkoff ve Kushner, Moskova'daki temaslarının ardından Kiev'e geçerek Ukrayna Devlet Başakanı Zelenskiy ile görüşecek. ABD Başkanı teklifin ayrıntılarını açıklamazken, "Barışa dair bir fikrimiz var" ifadesini kullandı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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