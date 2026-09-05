Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi! 720 metre derinde

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi! 720 metre derinde
Fotoğraf Başlığı Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi! 720 metre derinde

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 2 Eylül'de 'Alsu' isimli gemiyle çarpışarak batan 'Tuğberk İmamoğlu' isimli geminin yeri belirlendi. Gemi kaza bölgesinin 50 metre uzağında ve 720 metre derinlikte bulundu.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Tuğberk İmamoğlu isimli gemi, 2 Eylül'de Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde Alsu gemisiyle çarpışmış ve kısa süre içinde batmıştı. Gemide olan 10 kişilik mürettebata henüz ulaşılamadı. Arama ve kurtarma faaliyetleri Deniz Kuvvetleri unsurlarının da katılımıyla devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi tarafından yapılan çalışmalarda daha önce batığın olduğu bölge tespit edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı da geminin yerinin belirlendiğini duyurmuştu.

Tuğberk İmamoğlu gemisi
Başlık ResmiTuğberk İmamoğlu gemisi

720 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Batığın kimliğinin kesin olarak tespit edilmesi için bölgeye ROV (uzaktan kumandalı su altı aracı) indirildi. Derin denizde görüntüleme yapan ROV, sonar tarama yapıp enkaz üstünde ilk olarak geminin “Tuğberk İmamoğlu” ismini görüntüledi.

NTV'nin haberine göre; geminin batığı, kaza bölgesinin 50 metre yakınında ve 720 metre derinlikte bulundu.

Su altına dalış yapan ROV cihazı su altında ilk olarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin adını görüntüledi. Böylelikle enkazın bulunduğu yer kesinleşti.

Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi! 720 metre derinde
Başlık ResmiTuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi! 720 metre derinde

KAPTANLAR TUTUKLANDI

Kazanın sonrasında ALSU gemisinin birinci kaptanı Ahmet Erarslan ile üçüncü kaptanı Murat Evciman, taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçundan tutuklandı.

Her iki kaptan da ifadelerinde Tuğberk İmamoğlu’nun kendilerine çarptığını iddia etti.

Üçüncü kaptan Evciman, kazadan sadece bir gün önce gemiye katıldığını ve yedi aylık denizcilik tecrübesinin olduğunu söyledi.

Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi! 720 metre derinde
Başlık ResmiTuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi! 720 metre derinde

KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Silivri açıklarındaki gemi kazasının bilirkişi raporu, önemli bilgiler içeriyor.

Kazanın hemen sonrasında yapılan açıklamalar Alsu'nun, Tuğberk İmamoğlu adlı geminin batmasına sebep olduğuna, ikaza karşın bir dizi tehlikeli manevra yaptığına yönelikti.

Hazırlanan ilk bilirkişi raporu, iki geminin de personel ve seyir cihazlarında problem yaşadığını, kazanın neredeyse kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

Raporda kazanın gelişimi şu şekilde aktarıldı:

  • Kaza sırasında Alsu gemisinde 3. Kaptan olarak Murat Evciman görev yapıyordu. Bu görev Evciman'ı bu gemideki ilk vardiya nöbetiydi. Evciman gemideki seyir cihazlarını tanımıyordu.
  • Alsu gemisinde saat 03.10'de görevli bir stajyer gözcü vardı. Bu esnada kaptan dahil tüm personel uyuyordu.
  • Kaptan Ahmet Eraslan da uyuyordu ve saat 03.20 gibi uyanarak durumu anlamaya çalıştı.

MANEVRALARI TEK TEK ORTAYA ÇIKARILDI

Bilirkişi raporunda iki geminin kaza öncesi manevralarına da yer verildi. Raporda manevraların dakika dakika gelişimi şu şekilde aktarıldı:

  • Kazadan kısa süre önce, saat 03.08 civarında Tuğberk İmamoğlu gemisi, AIS verisi göndermiyordu. Bu cihaz, otomatik tanımlama sistemi olarak biliniyor ve geminin rotasını çevredeki gemilere haber veriyor. İmamoğlu gemisi bu veriyi göndermediği için çevredeki gemiler için görünmez ve tanınmaz duruma geldi.
  • Kazadan 5 dakika önce, yani saat 03.08 ile 03.09 arasında, Alsu gemisindeki 3. Kaptan Evciman, Tuğberk İmamoğlu gemisiyle temasa geçti. Tuğberk İmamoğlu, Alsu'dan “iskeleye kaçmasını” yani dümeni sola kırmasını istedi.
  • Alsu bu istek üzerine, rotasını kendi soluna doğru çevirmeye başladı.
  • Alsu rotasını çevirirken Tuğberk İmamoğlu ECDIS sisteminden kayboldu. Elektronik Harita Görüntüleme ve Bilgi Sistemi olarak bilinen bu sistem, haritalar yerine kullanılıyor.
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BATAN GEMİ BULUNDU!
BATAN GEMİ BULUNDU!
Tuğberk İmamoğlu 720 metre derinlikte tespit edildi
EN DÜŞÜK MAAŞ...
EN DÜŞÜK MAAŞ...
Memur ve emekli zammı için 3 kritik tahmin
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!
Köprü ve otoyol özelleştirmesi gündem olmuştu
TAHLİYE KARARI VERİLDİ!
TAHLİYE KARARI VERİLDİ!
Kayıp yakınları itiraz edecek
7 AYDA 130 TONLUK ALTIN ALIMI!
7 AYDA 130 TONLUK ALTIN ALIMI!
Fiyata bakmadan ‘Merkez’den topluyorlar
OSIMHEN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
OSIMHEN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
G.Saray'dan 3 sakat oyuncu için açıklama
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
100 bin lira yatıran 76 bin lira kâr etti!
"ÖLÜMÜNÜ SEYRETMİŞ"
Dosyada tüyler ürperten ifade ortaya çıktı
'AMATÖR KÜMEDE BİLE VERİLMEZ'
'AMATÖR KÜMEDE BİLE VERİLMEZ'
Kadir Sağlam ve VAR isyanı: Tam bir komedi!
SCHENGEN'DEKİ KURAL DEĞİŞTİ
SCHENGEN'DEKİ KURAL DEĞİŞTİ
Yarın havalimanlarında mahsur kalabilirsiniz!
8 KM'LİK HATTA 11 DURAK VAR!
8 KM'LİK HATTA 11 DURAK VAR!
Bir kentimize daha tramvay geliyor
HER SORUYA AYNI CEVAP!
HER SORUYA AYNI CEVAP!
Denizolgun'un doktorunun ifadesi ortaya çıktı
'ATMOSFERDEN ETKİLENMEZLER'
'ATMOSFERDEN ETKİLENMEZLER'
Sporting Lizbon’un eski hocaları, G.Saray için konuştu
'ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?'
'ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?'
Yunan Bakan'dan küstah İstanbul ve Ayasofya çıkışı!
GÜNDE 4 GRAM BULUYOR
GÜNDE 4 GRAM BULUYOR
İşini bıraktı, altın avcısı oldu! Sırrını da paylaştı
TRUMP'TAN İHANET SİTEMİ!
TRUMP'TAN İHANET SİTEMİ!
50 üst düzey personel yalan makinesine bağlandı
EMSAL KARAR ÇIKTI
EMSAL KARAR ÇIKTI
İşçinin özel hayatı, işvereni ne kadar ilgilendirir?
ALINIR MI SATILIR MI?
ALINIR MI SATILIR MI?
Altın fiyatı 11 Eylül’e kilitlendi!
ESRARENGİZ ÖLÜM!
ESRARENGİZ ÖLÜM!
Üst düzey yetkili istifasının ardından pencereden düştü
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Türkiye’de yaygın teknik servis ağı laptop tercihini nasıl etkiliyor? Casper’ın servis modeli
Casper’ın servis modeli
Kaydet
Asensio'dan haber var: Fenerbahçe'de dev derbi öncesi kritik karar
Fenerbahçe'de dev derbi öncesi Asensio kararı!
Kaydet
İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF mezuniyete 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.