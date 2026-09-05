Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 2 Eylül'de 'Alsu' isimli gemiyle çarpışarak batan 'Tuğberk İmamoğlu' isimli geminin yeri belirlendi. Gemi kaza bölgesinin 50 metre uzağında ve 720 metre derinlikte bulundu.

Tuğberk İmamoğlu isimli gemi, 2 Eylül'de Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde Alsu gemisiyle çarpışmış ve kısa süre içinde batmıştı. Gemide olan 10 kişilik mürettebata henüz ulaşılamadı. Arama ve kurtarma faaliyetleri Deniz Kuvvetleri unsurlarının da katılımıyla devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi tarafından yapılan çalışmalarda daha önce batığın olduğu bölge tespit edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı da geminin yerinin belirlendiğini duyurmuştu.

Tuğberk İmamoğlu gemisi

720 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Batığın kimliğinin kesin olarak tespit edilmesi için bölgeye ROV (uzaktan kumandalı su altı aracı) indirildi. Derin denizde görüntüleme yapan ROV, sonar tarama yapıp enkaz üstünde ilk olarak geminin “Tuğberk İmamoğlu” ismini görüntüledi.

NTV'nin haberine göre; geminin batığı, kaza bölgesinin 50 metre yakınında ve 720 metre derinlikte bulundu.

Su altına dalış yapan ROV cihazı su altında ilk olarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin adını görüntüledi. Böylelikle enkazın bulunduğu yer kesinleşti.

Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi! 720 metre derinde

KAPTANLAR TUTUKLANDI

Kazanın sonrasında ALSU gemisinin birinci kaptanı Ahmet Erarslan ile üçüncü kaptanı Murat Evciman, taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçundan tutuklandı.

Her iki kaptan da ifadelerinde Tuğberk İmamoğlu’nun kendilerine çarptığını iddia etti.

Üçüncü kaptan Evciman, kazadan sadece bir gün önce gemiye katıldığını ve yedi aylık denizcilik tecrübesinin olduğunu söyledi.

Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi! 720 metre derinde

KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Silivri açıklarındaki gemi kazasının bilirkişi raporu, önemli bilgiler içeriyor.

Kazanın hemen sonrasında yapılan açıklamalar Alsu'nun, Tuğberk İmamoğlu adlı geminin batmasına sebep olduğuna, ikaza karşın bir dizi tehlikeli manevra yaptığına yönelikti.

Hazırlanan ilk bilirkişi raporu, iki geminin de personel ve seyir cihazlarında problem yaşadığını, kazanın neredeyse kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

Raporda kazanın gelişimi şu şekilde aktarıldı:

Kaza sırasında Alsu gemisinde 3. Kaptan olarak Murat Evciman görev yapıyordu. Bu görev Evciman'ı bu gemideki ilk vardiya nöbetiydi. Evciman gemideki seyir cihazlarını tanımıyordu.

Alsu gemisinde saat 03.10'de görevli bir stajyer gözcü vardı. Bu esnada kaptan dahil tüm personel uyuyordu.

Kaptan Ahmet Eraslan da uyuyordu ve saat 03.20 gibi uyanarak durumu anlamaya çalıştı.

MANEVRALARI TEK TEK ORTAYA ÇIKARILDI

Bilirkişi raporunda iki geminin kaza öncesi manevralarına da yer verildi. Raporda manevraların dakika dakika gelişimi şu şekilde aktarıldı:

Kazadan kısa süre önce, saat 03.08 civarında Tuğberk İmamoğlu gemisi, AIS verisi göndermiyordu. Bu cihaz, otomatik tanımlama sistemi olarak biliniyor ve geminin rotasını çevredeki gemilere haber veriyor. İmamoğlu gemisi bu veriyi göndermediği için çevredeki gemiler için görünmez ve tanınmaz duruma geldi.

Kazadan 5 dakika önce, yani saat 03.08 ile 03.09 arasında, Alsu gemisindeki 3. Kaptan Evciman, Tuğberk İmamoğlu gemisiyle temasa geçti. Tuğberk İmamoğlu, Alsu'dan “iskeleye kaçmasını” yani dümeni sola kırmasını istedi.

yani dümeni sola kırmasını istedi. Alsu bu istek üzerine, rotasını kendi soluna doğru çevirmeye başladı.

Alsu rotasını çevirirken Tuğberk İmamoğlu ECDIS sisteminden kayboldu. Elektronik Harita Görüntüleme ve Bilgi Sistemi olarak bilinen bu sistem, haritalar yerine kullanılıyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Haberle İlgili Daha Fazlası