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İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotoğraf Başlığı İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) mezuniyete üç ders sınavı gerçekleştiriliyor. Sınava katılım sağlayan adayların gündeminde sonuç tarihi var. Peki, sonuç tarihi belli oldu mu? AUZEF mezuniyete 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İstanbul Üniversitesi tarafından yapılacak AUZEF (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) 3 ders sınavının tamamlanmasına kısa bir süre kala gözler sınav sonuç takvimine çevrildi. Sınava yalnızca başvurusu kabul edilen ve gerekli koşulları sağlayan öğrenciler katılabiliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde eğitim alan ve mezuniyet için en fazla 3 başarısız dersi kalan binlerce öğrenci, gözlerini 2025-2026 akademik yılı 3 ders sınav takvimine çevirdi.

AUZEF 3 DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre sonuçların sınav tarihinden itibaren yaklaşık 1-2 hafta (10-15 gün içinde) ilan edilmesi bekleniyor.

İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık Resmiİstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF 3 DERS SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ

Mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, İstanbul Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları uygulanarak mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Sınavdan elli (50) puan ve üzeri alan öğrenci, ilgili dersten başarılı olmuş sayılır; Öğrencinin mezuniyet için tüm koşulları sağlamış olması durumunda mezuniyet işlemleri başlar.

Mezuniyet için üç ders sınavı sonuçları sadece harf notu olarak ilan edilir. Vize, bitirme ve bütünleme sınav notları mezuniyet için üç ders sınavı değerlendirmesine katılmaz.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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