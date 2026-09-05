Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aküsü biten otomobilini çalıştırmak için rampadan aşağı hareket ettiren sürücü, aracın kontrolden çıkarak servis midibüsüyle çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın şiddetiyle aracın ikiye bölünmesi dikkat çekti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 461. Sokak'taki evinin önünde park halinde bulunan otomobiline binen R.E, aküsü biten aracı çalıştırmak için rampadan aşağı hareket ettirdi.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarında park halindeki otomobile, daha sonra Ankara Caddesi'nde seyreden A.S. yönetimindeki servis midibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki korkuluklarla midibüs arasında sıkışarak ikiye bölündü.

Aküsü biten aracını rampa aşağı hareket ettirmek isterken feci şekilde can verdi! Otomobil ikiye bölündü

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerince sıkıştığı yerden çıkarılan R.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Bu arada, otomobilin kaza öncesi rampadan hızla aşağı indiği anlar, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Gebze Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIGebze

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