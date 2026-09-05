Kars'ta kaba inşaatının yüzde 65'i tamamlanan yeni bölge hastanesi, kenti çevre iller ve komşu ülkeler için bir sağlık merkezi haline getirecek. 739 deprem izolatörüyle güvenli şekilde inşa edilen 500 yataklı tesis, ihtiyaç anında kapasitesini 1000'in üzerine çıkarabilecek altyapıya sahip. Modern donatıları ve 18 ameliyathanesiyle dikkat çeken dev yatırımla kaba inşaatın yıl sonuna kadar yüzde 85'e çıkarılması hedefleniyor.

Kars'ın Yenişehir Mahallesi'nde 140 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 6 bloktan oluşan hastanenin, Kars'ın yanı sıra çevre illere de sağlık hizmeti sunması hedefleniyor.

739 DEPREM İZOLATÖRÜ BULUNUYOR

Depreme dayanıklı olarak tasarlanan hastanede 739 deprem izolatörü bulunuyor. Proje kapsamında ayrıca helikopter pisti, 1500'e yakın araç kapasiteli otopark ve kreş gibi sosyal donatılar da yer alacak.

Kars'a depreme dayanıklı 500 yataklı bölge hastanesi geliyor!

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, beraberindeki İl Sağlık Müdürü Akif Eker ve AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ile hastane inşaatında incelemelerde bulundu, firma yetkililerinden bilgi aldı.

İHTİYAÇ HALİNDE HASTA KAPASİTESİ ARTIRILABİLECEK

Çalkın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür ederek, 6 bloktan oluşan devasa yatırımın hızla yükseldiğini söyledi. Kentte 140 bin metrekare alana büyük bölge hastanesi inşa ettiklerini dile getiren Çalkın, şöyle konuştu:

"Bu bölge hastanesini inşa ederken 500 yataklı olması ve her bir odanın tek bir hasta için kullanılabilmesi çok önemli bir ayrıntı. Eğer ileride ihtiyaç olursa Allah ihtiyaç vermesin ama biz depremi, pandemiyi yaşadık. İyi gün var, kötü gün var. 500 odayı 2 hasta yatırarak 25 metrekare büyüklüğünde 1000 hasta yatabilecek kapasiteye, hatta daha üst bir kapasiteye çıkarabilecek bir hastane. 18 ameliyathanesi var, 140 polikliniği​​​​​​​ var, devasa bir hastane yapıyoruz."

Kars'a depreme dayanıklı 500 yataklı bölge hastanesi geliyor!

KABA İNŞAATIN YÜZDE 65'İ BİTTİ

Çalkın, hastanede 3. basamak yoğun bakım ünitelerinin hizmet verebilmesine imkan sağlayacak altyapı oluşturulduğunu, kaba inşaatın yüzde 65'inin tamamlandığını, mevsim koşullarının el vermesi durumunda yıl sonuna kadar yüzde 85'e çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

Kars'a depreme dayanıklı 500 yataklı bölge hastanesi geliyor!

"BİZ BURADA BİR BÖLGE OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Hastanenin bölgeye hitap edeceğini vurgulayan Çalkın, "Ardahan, Iğdır, Kars, Nahçıvan, sınır kapısı açılırsa Ermenistan, Artvin'in bir kesimi, Ağrı'nın ilçeleri... Biz burada bir bölge oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten son atamalara bakarsanız doktor atamalarında ilk defa bölgede olmayan yani çocuk endokrini, çocuk kardiyoloji, nefroloji, birçok dalda atamalar oldu. Bizim artık Kars'ı bir bölge haline getirme planımız, hedefimiz var." diye konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Kars Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIKars

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