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Ekonomi

100 bin gıda denetimi! Ağustosta 186,5 milyon lira ceza kesildi

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100 bin gıda denetimi! Ağustosta 186,5 milyon lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirildiğini duyurdu. Yumaklı, "Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 186,5 milyon lira para cezası uygulanırken, 49 işletmeyle ilgili suç duyurusunda bulunduk." dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ağustos ayında yapılan gıda denetimlerine ilişkin açıklama yaptı.Vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlere aralıksız devam ettiklerini belirten Yumaklı, 1-31 Ağustos'ta yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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186,5 MİLYON LİRALIK CEZA

Yumaklı, denetimler sonucunda uygulanan yaptırımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 186,5 milyon lira para cezası uygulanırken, 49 işletmeyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan dürüst esnafımızın hakkını korurken, vatandaşlarımızın gıdasına hile karıştıranlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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