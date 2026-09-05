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Dünya

Bolivya'da askeri tesiste peş peşe patlama! Ölü ve yaralılar var

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Bolivya'da havai fişek malzemelerinin depolandığı askeri tesiste peş peşe meydana gelen iki patlama faciaya yol açtı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Kayıp 7 asker için arama çalışmaları sürüyor.

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Bolivya'nın başkenti La Paz'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Viacha kentinde bulunan askeri tesiste iki patlama meydana geldi.

Havai fişek malzemelerinin depolandığı tesisteki patlamaların şiddeti çevredeki yerleşim alanlarını da etkiledi.

Bolivyada askeri tesiste peş peşe patlama! Ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiBolivyada askeri tesiste peş peşe patlama! Ölü ve yaralılar var

PATLAMANIN ŞİDDETİ EVLERE ZARAR VERDİ

Bolivya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre patlamaların ardından bölgedeki bazı evlerde hasar oluştu. Kırılan camlar ve çevreye savrulan enkaz parçaları çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.

2 ASKER ÖLDÜ, 7 ASKER KAYIP

Savunma Bakanı Justiniano, patlamalarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin yaralandığını ve 7 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Justiniano, hayatını kaybeden 2 kişi ile kayıp 7 kişinin asker olduğunu aktardı.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Askeri tesiste iki patlamaya neyin yol açtığı henüz açıklanmadı. Bolivya makamları olayın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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