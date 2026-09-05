Borsa İstanbul’da eylül ayıyla birlikte temettü takvimi de netleşmeye başladı. Yatırımcılarına kar payı dağıtmaya hazırlanan şirketlerin ödeme tarihleri ve hisse başına düşen net tutarları belli oldu. Peki, bu ay hangi şirket, ne kadar temettü dağıtacak?

2026 yılı temettü (kâr payı) takvimi eylül ayında da yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Borsa İstanbul'da 2026 yılında temettü dağıtmaya hazırlanan şirketler genel kurul onayına sunulacak kar payı tekliflerini KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildiriyor. Yatırımcılar, şirketlerin ödeme takvimini yakından takip ediyor. Peki, bu ay hangi şirketler, ne zaman temettü ödeyecek?

Eylül ayı temettü takvimi belli oldu! Hangi şirketler, ne kadar temettü ödeyecek?

TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN), 4 Eylül 2026 tarihinde yapacağı 2. taksit ödemesinde hisse başına brüt 0,0588236 TL, net 0,050 TL temettü ödeyecek.



LDR Turizm A.Ş. (LIDER), 8 Eylül 2026 tarihindeki 3. taksit ödemesi kapsamında hissedarlarına hisse başına brüt 0,0356506 TL, net 0,0303030 TL temettü aktaracak.

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR), 10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştireceği 2. taksit ödemesinde hisse başına brüt 0,6087844 TL, net 0,5174667 TL temettü dağıtacak.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY), 15 Eylül 2026 tarihinde yapacağı ödemede hissedarlarına hisse başına brüt 0,0136764 TL, net 0,0116249 TL temettü dağıtacak.



Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS), 15 Eylül 2026 tarihindeki 2. taksit ödemesinde hissedarlarına hisse başına hem brüt hem de net olarak 0,0932835 TL temettü sağlayacak.

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), 16 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştireceği 2. taksit ödemesinde hisse başına brüt 2,50 TL, net 2,125 TL temettü ödemesi yapacak.



Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH), 18 Eylül 2026 tarihinde yapacağı ödemede hisse başına brüt 0,10 TL, net 0,085 TL temettü verecek.

Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN), 21 Eylül 2026 tarihindeki 2. taksit ödemesi kapsamında hisse başına brüt 0,2450 TL, net 0,208250 TL temettü dağıtacak.

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA), 22 Eylül 2026 tarihinde yapacağı 3. taksit ödemesinde hisse başına brüt 0,0077651 TL, net 0,0066003 TL temettü verecek.

Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO), 22 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştireceği 2. taksit ödemesinde hisse başına brüt 1,80 TL, net 1,530 TL temettü ödeyecek.

Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL), 22 Eylül 2026 tarihindeki 1. taksit ödemesinde hissedarlarına hisse başına brüt 1,8049898 TL, net 1,5342413 TL temettü aktaracak.

Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM), 23 Eylül 2026 tarihindeki 1. taksit ödemesinde hisse başına brüt 0,4208058 TL, net 0,3576849 TL temettü dağıtacak.

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS), 25 Eylül 2026 tarihinde yapacağı 1. taksit ödemesinde hisse başına brüt 0,2747252 TL, net 0,2335164 TL temettü verecek.

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH), 28 Eylül 2026 tarihindeki 2. taksit ödemesinde hissedarlarına hisse başına brüt 0,2314814 TL, net 0,1967591 TL temettü sağlayacak.



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