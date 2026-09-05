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Yaşam

Aylık 150 bin lira maaş, yemek ve yatacak yer… Yine de çalışacak kişi bulamıyorlar

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Aylık 150 bin lira maaş, yemek ve yatacak yer… Yine de çalışacak kişi bulamıyorlar

Çoban krizi büyüyor. Ücretler aylık 150 bin liraya kadar yükselmesine rağmen üreticiler aradıkları çobanı bulamıyor. Hayvanlarının bakımını kendileri üstlenmek zorunda kalan yetiştiriciler, artan iş gücü, yem ve ilaç maliyetleri nedeniyle küçükbaş hayvan sayısında ciddi düşüş yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

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Tunceli'de küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliğini tehdit eden çoban sorunu bu yıl da devam ediyor. Geçen yıl aynı dönemlerde yaklaşık 130 bin liraya kadar yükselen çoban ücretlerine rağmen personel bulmakta zorlanan üreticiler, bu yıl ise aylık 100 ila 150 bin lira arasında değişen ücretlere rağmen aradıkları çobanı bulamıyor.
Özellikle yaylalarda hayvanların bakımını, beslenmesini ve sağımını üstlenecek çoban sıkıntısı yaşayan üreticiler, iş gücü açığını yabancı uyruklu çobanlarla kapatmaya çalışıyor. Ancak yüksek ücretin yanı sıra yemek, sigara ve yatacak yer gibi ihtiyaçları da karşılanan Afgan çobanların bir süre sonra işi bırakarak gitmesi, üreticilerin yaşadığı sorunu daha da büyütüyor. Çoban bulamadıkları için hayvanlarının bakımını kendileri üstlenmek zorunda kalan üreticiler, artan iş gücü, yem ve ilaç maliyetleri nedeniyle elde ettikleri gelirin giderlerini karşılamadığını ifade ediyor.

Aylık 150 bin lira maaş, yemek ve yatacak yer… Yine de çalışacak kişi bulamıyorlar
Başlık ResmiAylık 150 bin lira maaş, yemek ve yatacak yer… Yine de çalışacak kişi bulamıyorlar
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"AYLIK 150 BİN LİRA VERİYORUZ, BEĞENMİYORLAR"

Pülümür'de bulunan Ferhat Çayırı Yaylası'na Pertek'ten gelen üretici Mehmet Demir, yıllardır hayvancılıkla uğraştığını ve çoban bulma konusunda ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Demir, "Kendimi bildim bileli hayvancılıkla uğraşıyorum. Yıllık 2 çoban çalıştırıyoruz 12 ay boyunca. Ülkemizde çoban bulmak zor. Normalde Afganları çalıştırıyoruz. Onları çalıştırmak da zor, gelip kaçıyorlar, sözlerinde durmuyorlar. Aylık 100 - 150 bin lira arası veriyoruz. Bunu da beğenmiyorlar. Sigarası, ekmeği, yatağı her şeyi bize ait. Yine de beğenmiyorlar, kaçıyorlar. Yani çoban sorunu çok. Devletimizin bu soruna çözüm bulmasını umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Aylık 150 bin lira maaş, yemek ve yatacak yer… Yine de çalışacak kişi bulamıyorlar
Başlık ResmiAylık 150 bin lira maaş, yemek ve yatacak yer… Yine de çalışacak kişi bulamıyorlar

"YEME İÇME MASRAFI DA BİZE AİT"

Üretici Önder Erdoğan da küçükbaş hayvancılığın kendileri için nesilden nesile aktarılan bir meslek olduğunu belirterek, "Çocukluğumdan beri bu işin içindeyiz. Atadan dededen gelen bir mesleğimiz var. O meslekten devam ediyoruz. Çoban sorunu büyük, maaşları yüksek. O yüzden gelirimiz gideni karşılamıyor. Çobanın şu an yeme, içme gibi birçok masrafı bize ait. Üstüne de maaş veriyoruz. Sağım çobanları 100 ile 150 bin lira arasında değişiyor. Bu fiyata rağmen çoban bile bulamıyoruz. O yüzden çoban sorunumuz büyük" dedi.

Aylık 150 bin lira maaş, yemek ve yatacak yer… Yine de çalışacak kişi bulamıyorlar
Başlık ResmiAylık 150 bin lira maaş, yemek ve yatacak yer… Yine de çalışacak kişi bulamıyorlar

"HAYVAN SAYIMIZDA DÜŞÜŞ OLACAK"

Tunceli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeynel Erdoğan ise "Bizde hayvancılığın en büyük sorunlarından biri çoban, yem ve ilaç maliyetleri. Şu anda çobanlara en düşük 120 bin liradan en yüksek 145 bin liradan maaş veriyoruz. Öyle üreticimiz var ki 4 tane çoban alıyor. Dolayısıyla iş böyle giderse ve çoban sorunu gerçekten resmiyete bindirilmezse bu işin sonu çobanlıktan ve yem ve ilaç maliyetlerinden dolayı on yılı geçmede hayvan sayımızda ciddi bir düşüş olacaktır" diye konuştu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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