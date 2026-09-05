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Spor

Erzurumspor’da son gün art arda imzalar: 2 orta saha, bir stoper geldi

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Erzurumspor’da son gün art arda imzalar: 2 orta saha, bir stoper geldi

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminin son gününde Lawrence Agyekum, Emirhan Acar ve Taha Rençber’i kadrosuna kattı.

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Erzurumspor FK, Ganalı orta saha Lawrence Agyekum’u Belçika Jupiler Pro League ekibi Cercle Brugge’den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Kariyerinde Liefering, Salzburg ve Cercle Brugge formalarını terleten 22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giyerek 2 asist kaydetti.

Lawrence Agyekum
Başlık ResmiLawrence Agyekum

Mavi-beyazlılar, Emirhan Acar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Bandırmaspor formasıyla TFF 1'inci Lig’de 27 maçta görev alan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol kaydetti. Kariyerinde daha önce Tirol, Torino U19 ve U20 formalarını da giyenEmirhan Acar, aynı zamanda Türkiye U21 Milli Takımı oyuncusu.

Erzurumspor FK'nin kadrosuna kattığı 18 yaşındaki savunma oyuncusu Taha Rençber ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz sezonu Hopaspor’da kiralık olarak geçiren Rençber, Artvin ekibinde forma şansı bulamadı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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