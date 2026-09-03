MHK duyurdu: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Dolmabahçe'de oynanacak derbi maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 5 Eylül Cumartesi günü yapılacak Trendyol Süper Lig'in 4'üncü hafta maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın 4'üncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

Haklil Umut Meler

Süper Lig'de 4'üncü hafta maçlarının hakemleri şöyle:

4 Eylül Cuma

20.00 İstanbul Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam

5 Eylül Cumartesi

17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Halil Umut Meler

6 Eylül Pazar

17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır

17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor: Davut Dakul Çelik

20.00 Kocaelispor-Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Çağdaş Altay

7 Eylül Pazartesi

20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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