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Turiste yapmadığı kalmamıştı! Ticaret Bakanlığı o bakkal için harekete geçti

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İstanbul'da bir bakkalın, alışverişe gelen turiste yönelik kartla ödeme dayatması ve sonrasındaki hakaretleri üzerine Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Fahiş fiyat ve tek satış kuralı ihlali tespit edilen işletmeye idari işlem uygulandı.

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İstanbul’da bir turist ile bakkal işletmecisi arasında yaşanan tartışmaya ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bakkaldan bir paket fıstık alıp ödemeyi kartla yapmak isteyen turiste, kart kullanılabilmesi için daha yüksek tutarda alışveriş yapması gerektiği söylendi.

TURİSTİ KAZIKLAMAYA ÇALIŞTI

Bunun üzerine turist, daha fazla ürün almak istemediğini belirterek alışverişten vazgeçti. O anları kaydeden turist daha sonra "Artık satın almak istemiyorum” diyerek dükkândan ayrılmak istedi.

Tartışmanın büyümesi üzerine işletmecinin turistin arkasından ağır küfür ve hakaret içerikli sözler sarf ettiği duyuldu.

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BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından "Esnaflık, ticareti yalnızca kazanç değil; dürüstlük, güven ve helal kazanç olarak görür, görmelidir. Esnafımızın emeğine ve vatandaşımızın hakkına sahip çıkmak, bu anlayışın gereğidir. Sosyal medyada yer alan şikâyet üzerine; İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimizce bugün, Beyoğlu’nda faaliyet gösteren işletmede denetim gerçekleştirildi." ifadelerine yer verdi.

Turiste yapmadığı kalmamıştı! Ticaret Bakanlığı o bakkal için harekete geçti
Başlık ResmiTuriste yapmadığı kalmamıştı! Ticaret Bakanlığı o bakkal için harekete geçti

İDARİ İŞLEM YAPILDI

Kaplan, denetimin detaylarını şu şekilde paylaştı: "Denetimde, fahiş fiyatla satış yapıldığı değerlendirilen 3 ürünle ilgili savunma istendi ve 7 gün süre verildi. İşletmenin savunması, değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kuruluna gönderilecektir.

- Ayrıca yer fıstığının tek başına satılmadığı yönündeki şikâyet üzerine yapılan kontrolde 6502 sayılı Kanun’a aykırılık tespit edildi. 4 üründe ise fiyat değişim tarihi bilgisinin bulunmadığı belirlendi.

- Tespit edilen aykırılıklar kapsamında işletmeye idari işlem uygulandı.

Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşımızın hakkını, esnafımızın itibarını koruyor; Ahilikten miras kalan dürüst ve hakkaniyetli ticaret anlayışının yaşatılması için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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