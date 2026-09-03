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Yaşam

Vedat Milor’un yeni mekan paylaşımı tepki çekti: “Güvenilirliğinizi yitireceksiniz”

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Vedat Milor’un yeni mekan paylaşımı tepki çekti: “Güvenilirliğinizi yitireceksiniz”

Gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, hakkında ortaya atılan “tanıtım karşılığında 9 bin euro ödeme aldı” iddiasının ardından yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Milor, iddiaları “iftira” olarak nitelendirerek avukatı aracılığıyla yasal süreç başlatıldığını duyurdu. Açıklamasının hemen ardından sosyal medya hesaplarından yeni bir mekan videosu paylaşan Milor, bu kez takipçilerinin sert eleştirileriyle karşılaştı.

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Vedat Milor’un son mekan paylaşımı, hakkındaki ücret karşılığı tanıtım iddialarının ardından sosyal medyada tepki çekti. Milor’un tavsiye ettiği mekanı ziyaret eden takipçiler, yemeklerin beklentilerini karşılamadığını ve fiyatların yüksek olduğunu savundu. Bazı kullanıcılar ise Milor’a mekanlarda özel hizmet sunulduğunu öne sürerek, deneyimlerinin ünlü gurmenin yorumlarıyla örtüşmediğini dile getirdi.

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Vedat Milor hakkında şoke eden iddia: 9 bin euro aldığı mekanın tanıtımını yapmadı
GÜNDEM

Vedat Milor hakkında şoke eden iddia: 9 bin euro aldığı mekanın tanıtımını yapmadı

'9 BİN EURO' İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

İstanbul Erenköy’deki bir dondurma işletmesinin sahibi olduğunu belirten Levent isimli kişi, Milor ile 10 Temmuz 2026'da işletmenin tanıtımı için 9 bin euro karşılığında anlaştıklarını öne sürmüştü.

İşletme sahibi, 'Şikayet Var' platformunda ödemenin elden yapıldığını, çekim gerçekleştirilmesine rağmen içeriğin yayımlanmadığını iddia etmişti. Ayrıca anlaşmaya ilişkin WhatsApp yazışmaları, fotoğraflar ve iş yeri kamera kayıtlarının bulunduğunu da öne sürmüştü.

Milor ise yaptığı açıklamada iddiaları “iftira niteliğinde” olarak değerlendirdi ve avukatı tarafından hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

Vedat Milor
Başlık ResmiVedat Milor

AÇIKLAMADAN KISA SÜRE SONRA YENİ VİDEO GELDİ

Tartışmalar devam ederken Milor, Instagram hesabından yeni bir mekan videosu yayımladı. Videoda mekanı beğendiğini ifade eden Milor, ürünler hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunarak bazı ürünleri takipçilerine tavsiye etti. Ancak video, hakkındaki tartışmaların gölgesinde yayımlanınca takipçilerden gelen tepkiler de dikkat çekti.

“SİZİN YORUMUNUZDAN SONRA GİTTİK AMA HİÇ MEMNUN AYRILMADIK”

Milor’un tavsiyesi üzerine mekanı ziyaret ettiğini belirten bir takipçi, deneyimini şöyle anlattı:

“Biz de sizin yorumunuzdan sonra ailemle birlikte gittik ve hiç memnun ayrılmadık. Pahalı ama hakkını kesinlikle vermiyor.”

Aynı kullanıcı, siparişin yanlış anlaşılması nedeniyle dört lahmacun yerine iki lahmacun geldiğini ve bu sayede daha fazla ödeme yapmaktan kurtulduklarını belirterek “yiyeceğimiz kazıktan şans eseri kurtulmuş olduk” ifadelerini kullandı.

Bir başka takipçi ise doğrudan güven kaybı yaşadığını belirterek, “Şu an size güvenim azaldı. Yediğim hiçbir şey güzel değildi” yorumunu yaptı.

Vedat Milor’un yeni mekan paylaşımı tepki çekti: “Güvenilirliğinizi yitireceksiniz”
Başlık ResmiVedat Milor’un yeni mekan paylaşımı tepki çekti: “Güvenilirliğinizi yitireceksiniz”

“SİZE ÖZEL HİZMET VERİYORLAR”

Paylaşımın altındaki bazı yorumlarda, Milor’a sunulan hizmetin diğer müşterilerden farklı olabileceği öne sürüldü.

Bir takipçi, mekan deneyimini anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Bence siz Vedat Milor olduğunuz için size x100 kat özenle getiriyorlar yemeği.”

Bir başka kullanıcı ise iki farklı ziyaretinde de lahmacun ve kebapları sıradan bulduğunu belirterek, “Size özel hizmet veriyorlar sanıyorum artık eminim” dedi.

Bir diğer takipçi de Milor’un tavsiyesi üzerine mekana gittiğini ancak kebaplar, mezeler ve lahmacunun beklentisini karşılamadığını savundu.

Vedat Milor’un yeni mekan paylaşımı tepki çekti: “Güvenilirliğinizi yitireceksiniz”
Başlık ResmiVedat Milor’un yeni mekan paylaşımı tepki çekti: “Güvenilirliğinizi yitireceksiniz”

“VEDAT MİLOR DA INFLUENCER GİBİ OLMUŞ”

Bazı takipçiler eleştirilerini daha da sertleştirdi.

Bir kullanıcı, Milor’un mekanı düzenli olarak övmesini eleştirerek şu yorumu yaptı:

“Oldukça vasat bir yer. Sizin YouTube videonuzdan sonra denemek isteyip gitmiştik. Düzenli olarak tekrar övüyorsunuz. Bundan Vedat Milor da reklamcı Instagram influencerları gibi olmuş çıkarımı yapabiliriz.”

Başka bir takipçi ise “Öve öve bitiremedin... Dünyada eşi benzeri yokmuş gibi anlatıyorsun. Her kebapçıda olan şeyler” ifadelerini kullandı.

İzmir’den mekana gittiğini belirten bir kullanıcı da lahmacunu “vasatın altında” bulduğunu söyledi.

Vedat Milor’un yeni mekan paylaşımı tepki çekti: “Güvenilirliğinizi yitireceksiniz”
Başlık ResmiVedat Milor’un yeni mekan paylaşımı tepki çekti: “Güvenilirliğinizi yitireceksiniz”

“İSMİNİZE YAZIK EDİYORSUNUZ”

Tepkilerin önemli bir bölümünde Milor’un yıllardır oluşturduğu gastronomi otoritesine ve tavsiyelerine duyulan güven sorgulandı.

Bir takipçi, “Vedat Bey güvenilirliğinizi yitireceksiniz bu mekan nedeni ile” derken, başka bir kullanıcı “İsminize yazık ediyorsunuz Vedat Bey” yorumunda bulundu.

Bir diğer kullanıcı ise Milor’un tavsiyesi üzerine yaz döneminde mekanın kahvaltı, lahmacun ve kebaplarını denediğini belirterek, yemekleri kötü bulmadığını ancak “beklentisinin çok altında kaldığını” ifade etti.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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