"Sinyal ver" diye bağırıp aracından indi! Trafikteki sözlü tartışma kamerada

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir otomobil ile motosiklet sürücüsü arasında 'sinyal vermeme' meselesi yüzünden çıkan sözlü tartışma amatör bir kameraya saniye saniye yansıdı. Araçlarından inerek kafa kafaya gelen taraflardan motosiklet sürücüsünün, tartıştığı şahsa "Sinyal ver, burası benim mahallem" şeklinde bağırdığı o ilginç anlar dikkat çekerken, tansiyonun yükseldiği olay çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle büyümeden son buldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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